Marquez, altra pole ad Aragon davanti a Quartararo: 6° Valentino Rossi, 10° Dovizioso

Ancora una pole per il pilota spagnolo che non si è stancato di vincere e, anzi, vuole provare a dare la stoccata finale nel GP di casa, in quella che sarà la sua 200a partenza in carriera. Bastano due tentativi per Marc Marquez per far segnare il miglior tempo, sfiorando inoltre la possibilità di scendere sotto l’1:47. Solo Quartataro prova ad avvicinarsi, ma all’ultimo settore è costretto a staccare perdendo quel margine che aveva accumulato sul pilota della Honda. Bravo Viñales che chiude 3° a confermare una crescita della Yamaha, anche se Valentino Rossi è solo 6° nonostante i proclami degli ultimi giorni. Il pilota di Tavullia è comunque il 1° degli italiani, andando meglio dei vari di Morbidelli (8°), Dovizioso (10°), Iannone (11°), Petrucci (15°) e Bagnagia (16°).

La griglia

Pilota Tempo 1. Marc MARQUEZ (Honda) 1:47.009 2. Fabio QUARTARARO (Yamaha) +0.327 3. Maverick VIÑALES (Yamaha) +0.463 4. Jack MILLER (Ducati) +0.649 5. Aleix ESPARGARÓ (Aprilia) +0.724 6. Valentino ROSSI (Yamaha) +1.006 7. Cal CRUTCHLOW (Honda) +1.313 8. Franco MORBIDELLI (Yamaha) +1.363 9. Joan MIR (Suzuki) +1.449 10. Andrea DOVIZIOSO (Ducati) +1.599 11. Andrea IANNONE (Aprilia) +2.231

La cronaca in 5 momenti

-Q1: clamorosa esclusione di Álex Rins che dopo aver piazzato il tempo di 1:48.519 con le slick è convinto di essere entrato in Q2, tanto da usare le hard per risparmiare la gomma. Lo spagnolo viene così beffato da Morbidelli (1:48.292) e Iannone (1:48.330) che entrano in Q2. Rins chiude il suo terzo tentativo in 1:48.449 e si piazza solamente al 3° posto. In seguito la Suzuki ha riferito che la hard al posteriore è stata una scelta tecnica, immaginando che rendesse di più.

-Q2: è Mark Viñales a far segnare il miglior tempo al primo tentativo con 1:48.159, davanti a Miller, mentre Rossi chiude 6°.

-Q2: Miller è il primo a far scendere il tempo sotto l’1:48, migliorato prima da Quartararo, poi da Marquez che piazza un 1:47.050. Morbidelli è 7°, più indietro Dovizioso (8°) e Rossi (10°).

-Q2: Marquez si migliora ancora e piazza un 1:47.009 difficile da battere. Rossi lontano di un secondo, ma è il primo degli italiani.

-Q2: Viñales scala posizioni, ma l’unico che si avvicina al tempo di Marquez è Quartararo. Migliora di 8 millesimi nei primi settori, ma rallenta proprio nell’ultimo settore perdendo 327 millesimi dallo spagnolo.

La statistica

61 - Le pole in carriera di Marc Marquez, la nona stagionale. Numeri da record per il pilota della Honda.

Il Tweet

Il rookie continua ad inanellare buone prestazioni...

Il migliore

Fabio QUARTARARO - In questa fase della stagione è l’unico ad impensierire Marquez in occasione delle qualificazioni. Sfiora davvero la pole dopo aver rosicchiato millesimi su millesimi nei primi settori, prima di abdicare all’ultimo settore. Comunque bravissimo.

Il peggiore

Andrea DOVIZIOSO - Dopo il 6° posto di San Marino ci si attendeva qualcosa di più. Molto amaro il suo 10° posto in griglia, senza nessun sussulto per tutte le Q2. Si profila un week end difficile.