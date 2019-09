Marquez domina le libere 1 davanti a Vinales e Quartararo. Valentino Rossi è solo 17°

Con quanti secondi di vantaggio vincerà Marc Marquez? Il GP di Aragon sembra avere già un padrone incontrastato anche se siamo soltanto a venerdì mattina e si sono disputate esclusivamente le prove libere 1. Il campione del mondo ha stampato un perentorio 1'46"869 comportandosi da vero fenomeno per tutto il turno: prima ha provato la combinazione di pneumatici media-hard, poi nel finale ha montato la soft al posteriore e si è superato ancora una volta infliggendo distacchi pesantissimi a tutti gli avversari. Il centauro della Honda ama questo tracciato e lo ha subito fatto capire, il vantaggio nei confronti di Maverick Vinales è esorbitante: lo spagnolo della Yamaha si è infatti fermato a 1"617 mentre tutti gli altri rivali sono oltre i 2 secondi a dimostrazione che la guida di Marquez al Motorland è impareggiabile.

Quartararo terzo a oltre 2 secondi da Marquez

Fabio Quartararo, reduce dalla bella lotta per la vittoria contro Marquez a Misano, è terzo in sella alla sua Yamaha a 2"001 dal leader (ha utilizzato la coppia di gomme soft per fare il tempo): il francese dimostra ancora una volta di essere ormai entrato in una nuova dimensione e di poter competere per le posizioni che contano. Bella reazione da parte di Andrea Dovizioso che è quarto a 2"020: il forlivese della Ducati ha fatto il tempo montando soft-hard nel finale e sembra essere in ripresa anche se battagliare col leader della generale sembra oggettivamente impossibile. Il vice campione del mondo ha un paio di decimi di vantaggio nei confronti del britannico Jack Miller (Ducati) e dello spagnolo Joan Mir (Suzuki) mentre Danilo Petrucci (Ducati) è settimo a 2"361 appena davanti alla KTM di Pol Espargarò e alla Yamaha di Franco Morbidelli (nono a 2"435).

Il weekend inizia malissimo per Valentino Rossi

Il fine settimana è incominciato nel peggiore dei modi per Valentino Rossi che ha faticato a ingranare, non ha trovato il feeling giusto con la Yamaha, ha sofferto con le gomme e non è riuscito a brillare nel time-attack: il Dottore è addirittura 17esimo a 3"044 e sarà chiamato a una pronta risalita già nel pomeriggio per evitare di dover rincorrere l'accesso al Q2 attraverso la FP3 di sabato mattina.

I tempi delle libere 1 del Gran Premio d'Aragon di MotoGP

1. Marc MARQUEZ (SPA, Team Honda) 1'46"869

2. Maverick VIÑALES (SPA, MotoGP Yamaha) 1'48"486

3. Fabio QUARTARARO (FRA, SRT Yamaha) 1'48"870

4. Andrea DOVIZIOSO (ITA, Team Ducati) 1'48"889

5. Jack MILLER (AUS, Pramac Racing Ducati) 1'49"101

6. Joan MIR (SPA, ECSTAR Suzuki) 1'49"101

7. Danilo PETRUCCI (ITA, Team Ducati) 1'49"230

8. Pol ESPARGARO (SPA, Factory Racing KTM) 1'49"300

9. Franco MORBIDELLI (ITA, SRT Yamaha) 1'49"304

10. Takaaki NAKAGAMI (JPN, LCR Honda) 1'49"443

11. Miguel OLIVEIRA (POR, Tech 3 KTM) 1'49"445

12. Aleix ESPARGARÒ (SPA, Team Gresini Aprilia) 1'49"508

13. Alex RINS (SPA, ECSTAR Suzuki) 1'49"565

14. Tito RABAT (SPA, Avintia Racing Ducati) 1'49"607

15. Cal CRUTCHLOW (GBR, LCR Honda) 1'49"709

16. Andrea IANNONE (ITA, Team Gresini Aprilia) 1'49"809

17. Valentino ROSSI (ITA, MotoGP Yamaha) 1'49"913

18. Francesco BAGNAIA (ITA, Pramac Racing Ducati) 1'50"122

19. Mika KALLIO (FIN, Factory Racing KTM) 1'50"128

20. Karel ABRAHAM (CZE, Avintia Racing Ducati) 1'50"155

21. Hafizh SYAHRIN (MAL, Tech 3 KTM) 1'50"418

22. Bradley SMITH (GBR, Racing Team Aprilia) 1'50"455

23. Jorge LORENZO (SPA, Team Honda) 1'51"034