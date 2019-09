Marquez, Rossi, Quartararo, Zarco e la Ducati: le 5 domande al GP di Aragon

1) Marquez alla gara numero 200: festeggerà con una vittoria?

Back to back per la MotoGP che, dopo la gara di Misano, torna subito in pista per il Gran Premio d'Aragon. Qui la classe regina ha praticamente sempre parlato spagnolo: sono sette anni consecutivi che vince sempre un iberico e quest'anno la musica potrebbe essere la stessa. Marc Marquez qui trionfa da tre anni di fila e, dopo il successo di Misano, ha tutte le carte in regola per continuare a vincere. Tra l'altro il Cabroncito festeggia in Spagna i 200 gran premi nel motomondiale. I numeri fan paura: in 199 gare ha ottenuto 128 podi, 77 vittorie e 88 pole position. Naturalmente destinati a aumentare. Alieno.

Podi totali 128 Percentuali podi 64% Vittorie totali 77 Percentuali vittorie 38% Pole position totali 88 Percentuali pole position 44%

Dopo il disastro di Misano la Ducati si riscatterà ad Aragon?

Andrea Dovizioso, Ducati, GP Austria 2019Getty Images

A Misano abbiamo avuto prova che da un anno all'altro le cose possono cambiare totalmente, ma Ducati punta molto su Alcaniz per sollevare le sue prestazioni e il suo morale. Lo scorso anno arrivò la pole con Lorenzo e un bel podio di Dovizioso. Andrea vuole almeno tornare a lottare per qualcosa di importante dopo lo scialbo weekend di Misano. Per Petrucci invece c'è sempre grande pressione: è in un momento di forma non felice e viene dalla gara peggiore della stagione. Urge trovare un buon risultato, su una pista però che gli ha dato poche soddisfazioni in carriera.

L' ALBO D'ORO DEL GP DI ARAGON

ANNO VINCITORE 2018 Marc Marquez 2017 Marc Marquez 2016 Marc Marquez 2015 Jorge Lorenzo 2014 Jorge Lorenzo 2013 Marc Marquez 2012 Dani Pedrosa 2011 Casey Stoner

Quartararo può battere Marquez su questa pista?

Second-placed Petronas Yamaha SRT French rider, Fabio QuartararoGetty Images

El Diablo sta vivendo un periodo di forma spaziale: il francese riesce ad andare forte in ogni condizione e anche ad Aragon può fare il numero. Lo scorso anno il weekend di Alcaniz fu uno dei più negativi della stagione per la Yamaha, ma il rookie del team Petronas non se ne preoccupa, a lui interessa solo correre più veloce degli altri. I tempi ormai sono maturi per il primo successo della carriera e anche se Aragon non è una pista amica della M1 lui, statene certi che ci proverà.

Rivedremo Valentino Rossi sul podio?

Valentino Rossi (Yamaha Factory)Getty Images

Se per Quartararo la vittoria è nell'aria e prima o poi arriverà, anche Valentino Rossi è ottimista in vista di Aragon. Dopo la buona prestazione di squadra a Misano, il Dottore si avvicina al terzo weekend spagnolo con buone sensazioni. Su questa pista il pesarese non ha mai vinto e ha ottenuto poco in carriera (non è mai andato oltre il terzo posto) ma ci sono lati positivi da analizzare. Sia Misano che Alcaniz lo scorso anno sono state piste nemiche alla M1, quest'anno però sembra tutto diverso: la Yamaha sulla pista romagnola è stata fortissima e la stessa cosa potrebbe avvenire ad Aragon. Il podio a Rossi manca ormai da 11 gare ed è tempo di infrangere il tabù e tornare a vincere.

5) Zarco out, dentro Kallio: la KTM ha fatto la mossa giusta?

Johann Zarco of France and Red Bull KTM Factory Racing looks on in box during the MotoGp Of Great Britain - Free Practice at Silverstone Circuit on August 23, 2019 in Northampton, EnglandGetty Images

Per ultimo parliamo dell'argomento della settimana: la cacciata anticipata di Johann Zarco dalla KTM. Incredibile la storia del francese: qualche tempo fa era lui il Quartararo della MotoGP, il giovane in rampa di lancio pronto a diventare il nuovo fenomeno della disciplina. Poi la mancata salita in Yamaha ufficiale e la scelta di passare in KTM che gli offriva una moto ufficiale e tanti soldini. Da qui però è partito un calvario tecnico incredibile: il francese non è mai riuscito a guidare la moto austriaca e, mentre Pol Espargaro si è migliorato sempre di più, Zarco si è spento, facendo dimenticare al mondo intero le sue capacità. Nonostante i due anni di contratto Johann ha scelto di abbandonare la squadra al termine di questa stagione, poi dopo Misano, l'addio immediato, voluto però dal team. Ora il tester Kallio prenderà il suo posto sicuramente sino a fine 2019. In verità la KTM è in costante miglioramento e le prestazioni di Espargaro delle ultime gare lo dimostrano. Zarco doveva essere il rider che avrebbe fatto fare il salto di qualità alla squadra austriaca, ma non sarà così. Interessante il fatto che si libera una moto ufficiale per il 2020: vedremo se ci saranno colpi di scena nel mercato o se Kallio guadagnerà un posto da titolare per la prossima stagione.