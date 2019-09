Moto2: vince Binder davanti a Navarro, Marquez e Marini. Cade Fernandez

Gara importante, forse decisiva, in ottica mondiale quella della Moto2 ad Aragon. A vincere è un super Brad Binder, bravo a partire in testa per poi prendere vantaggio sul gruppo. Nel finale amministra e conquista il secondo successo stagionale. Bella gara del sudafricano che, nonostante una KTM inferiore alla concorrenza, tiene dietro tutti gli avversari.

Secondo un buon Navarro, che batte Alex Marquez. Il fratello del Cabroncito sale sul terzo gradino del podio, ma soprattutto guadagna tanti punti su Fernandez. Il rivale per il mondiale cade al primo giro, buttando al vento una grande occasione. E così Alex rimane saldamente in testa alla generale.

Buon quarto Luca Marini. L'italiano lotta con Navarro e Marquez per tutta la corsa, fino ad alzare bandiera bianca nel finale. Gli altri italiani a punti: 8° Baldassarri, 11° Di Giannantonio, 12° Bulega, 14° Manzi e 15° Bezzecchi.

I 5 momenti della gara

- Pronti via e subito colpo di scena: Fernandez parte male cade dopo poche curve nel primo giro, buttando al vento una grande occasione e, forse, il mondiale. In testa va Binder, poi Marini e Marquez, che si ritrova senza il rivale per il titolo.

- Binder non scappa. Marquez si mette vicino a Marini. Navarro quarto, poi Luthi. Disastro Bulega, scivolato in decima piazza davanti a Balda.

- Bella lotta tra Marquez e Marini, con Binder che ne approfitta e guadagna qualche metro. Quarto sempre Navarro, un po' più staccato Luthi.

- Binder rimane davanti a Marini di un secondo, terzo Marquez che però in breve tempo passa l'italiano. Poco dopo anche Navarro infila Luca che esce dal podio.

- Nel finale Marquez e Navarro si gettano all'inseguimento di Binder. Navarro riesce a superare Marquez e a salire secondo. Ma il sudafricano resiste al rientro di Navarro, completa il podio Marquez. Poi Marini, Lowes e Luthi.

La statistica chiave

Seconda vittoria stagionale per Brad Binder. E' il quarto secondo posto nel 2019 per Navarro.

Il migliore

Brad BINDER: In testa dal primo all'ultimo giro, corre con un gran ritmo. Nel finale amministra il vantaggio e non fa rientrare Navarro.

Il peggiore

Augusto FERNANDEZ: Doveva lottare con Marquez per la corsa e per il mondiale, invece rovina tutto dopo poche curve con una caduta. Poi recupera come un pazzo, ma finisce fuori dalla zona punti.