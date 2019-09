Moto3: Canet domina e si rilancia nel mondiale! Foggia terzo, male Arbolino e Dalla Porta

Weekend perfetto. Pole, vittoria, giro più veloce e anche rilancio nel mondiale. Parliamo di Aron Canet, che stravince la gara di Aragon della Moto3. Lo spagnolo del team di Max Biaggi domina in lungo e in largo la corsa, rifilando distacchi abissali per tutti.

Dopo una fantastica pole, Canet parte guardingo, ma da metà gara cambia passo e trionfa con oltre 4 secondi di vantaggio su tutti gli altri. Quando è tutto perfetto, lo spagnolo non ha rivali e la pista di Aragon gli si addice in pieno.

Jackpot per Aron che, sfruttando la giornata non felice di Dalla Porta e Arbolino, si rilancia per il titolo. A Misano era arrivato uno zero, qui ben 25 punti che lo portano a soli due lunghezze di ritardo da Lorenzo.

Come detto, malissimo Dalla Porta e Arbolino. Tony non parte male, ma crolla in poche tornate e si ritrova fuori dai dieci e non riesce più a riprendersi. Ancora peggio va a Lorenzo che in questo weekend non ha mai trovato la messa a punto ideale e si ritrova sempre nelle retrovie. Il lato positivo è che Dalla Porta lascia l'Europa da leader del mondiale.

Sul podio un ottimo Ogura secondo, grandioso Dennis Foggia terzo. L'italiano non parte benissimo, ma successivamente riesce a risalire la classifica, sino a lottare per il podio e a conquistare il gradino più basso.

Come detto, si lascia l'Europa con Dalla Porta davanti a Canet di due punti e Arbolino distante 29. Sarà lotta sino a fine stagione.

I 5 momenti della gara

- Pronti via e Canet vola davanti a Ogura e Lopez. Quarto Kornfeil, poi bene ARgolino già quinto davanti a Suzuki. Parte male Dalla Porta che è solo 16mo. Cade Masia.

- Canet sembrava avesse il passo per andarsene, invece il gruppo gli rimane dietro. Arbolino sale in seconda piazza, terzo McPhee, poi Suzuki. Dalla Porta invece non riesce per nulla a rimontare e rimane 15mo. Foggia settimo, Vietti decimo.

- Dopo metà corsa Canet cambia passo e se ne va. Fa il vuoto lo spagnolo, che lascia dietro Ogura e Suzuki. Quarto un buonissimo Foggia, mentre i due italiani pretendenti per il mondiali faticano enormemente: Dalla Porta è 11mo davanti ad Arbolino.

- Succede poco in gara questa volta: Canet fa gara in solitaria con qualcosa come 5 secondi di vantaggio su un gruppetto di 8 piloti che si giocano il podio: Ogura, SUzuki, Foggia, Lopez, McPhee, Arenas e Rodrigo. Dietro altro gruppone più staccato con Arbolino, Dalla Porta e Vietti.

- Mentre Canet domina e va a vincere in solitaria, per il podio è bagarre. Sono intanti a combattere, ma alla fine la spunta Ogura secondo, chiude il podio un grande Foggia. Dalla Porta è undicesimo, Arbolino 12mo.

La dichiarazione

Dennis FOGGIA: "Gara difficile, ma sono contento perché è stato un anno complesso e mi godo il momento. Giro dopo giro sono riuscito a risalire fino al podio".

La statistica

Primo podio in carriera per Ogura. Secondo podio per Foggia e per lo Sky Racing team nel mondiale Moto3.

Il migliore

Aron CANET: Dopo lo zero di settimana scorsa, si riscatta enormemente con la gara perfetta. Fantastica qualifica, corsa da leader assoluto. Rifila una paga incredibile a tutti e, sfruttando le giornate infelici di Arbolino e Dalla Porta, si rilancia nel mondiale.

Il peggiore

Marcos RAMIREZ: Come al solito prima si impegna a rovinare la gara del compagno di squadra in lotta per il mondiale, successivamente rovina tutto finendo ancora una volta nella sabbia. Gara sciagurata.