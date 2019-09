Le Yamaha si sono risvegliate nelle prove libere 2 del GP di Aragon, tappa del Mondiale MotoGP 2019. Incredibile tripletta della scuderia di Iwata che ha stupito tutti sul complesso tracciato di Aragon e ha risposto a Marc Marquez che aveva letteralmente dominato la sessione mattutina infliggendo due secondi di distacco a tutti gli avversari. Maverick Vinales ha timbrato il miglior tempo in 1'48"014 montando la gomma media all'anteriore e la soft al posteriore proprio nei minuti finali, time-attack perfetto per lo spagnolo sul tracciato di casa e crono di lusso che gli permette di precedere un redivivo Valentino Rossi. Il Dottore, soltanto 17esimo nella FP1, ha trovato il feeling con la moto in questo intenso pomeriggio, ha apprezzato la soluzione media-soft in termini di pneumatici ed è finalmente riuscito a guidare come sa fermandosi ad appena 57 millesimi dal compagno di squadra. Il centauro di Tavullia potrebbe davvero essere un serio contendente alle posizioni di vertice anche in gara ed è tornato a mettere le ruote davanti a Fabio Quartararo, francese del Team Petronas che si trova terzo ad appena 0.103 dal leader e che sicuramente sarà della partita.

Marquez 4°, passo indietro per Dovizioso

Le tre Yamaha hanno insistito con media-soft mentre Marc Marquez ha voluto provare la hard al posteriore anche in ottica gara, lo spagnolo non è riuscito a dominare come in mattinata ed è quarto a 0.190 da Vinales anche se resta comunque l’uomo da battere. Passo indietro per Andrea Dovizioso che, dopo il quarto posto della FP1, si trova ottavo a 0.463: la Ducati fatica a decollare a Motorland ma può comunque crescere, oggi pomeriggio la miglior Rossa è stata quella del britannico Jack Miller che è sesto a 0.428 tra lo spagnolo Pol Espargarò su KTM e l’altro britannico Cal Crutchlow su Honda. Fuori dalla top ten, e al momento anche dalla Q2, altri centauri di spicco come lo spagnolo Alex Rins (Suzuki, undicesimo), Danilo Petrucci (Ducati, 12esimo), Franco Morbidelli (Yamaha, 14esimo) e Jorge Lorenzo (Honda, 20esimo).

I tempi delle libere 2 del Gran Premio di Aragon

1.Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 331.3 1’48.014

2. Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 324.4 1’48.071 0.057 / 0.057

3. Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 323.4 1’48.117 0.103 / 0.046

4. Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 330.3 1’48.204 0.190 / 0.087

5. Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 327.3 1’48.392 0.378 / 0.188

6. Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 332.3 1’48.442 0.428 / 0.050

7. Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 333.4 1’48.450 0.436 / 0.008

8. Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 332.3 1’48.477 0.463 / 0.027

9. Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 329.3 1’48.641 0.627 / 0.164

10. Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 329.3 1’48.704 0.690 / 0.063

11. Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.3 1’48.737 0.723 / 0.033

12. Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 332.3 1’48.873 0.859 / 0.136

13. Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 326.3 1’48.923 0.909 / 0.050

14. Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 327.3 1’49.104 1.090 / 0.181

15. Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 325.4 1’49.236 1.222 / 0.132

16. Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 329.3 1’49.304 1.290 / 0.068

17. Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 332.3 1’49.342 1.328 / 0.038

18. Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 327.3 1’49.425 1.411 / 0.083

19. Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 327.3 1’49.626 1.612 / 0.201

20. Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 334.4 1’49.710 1.696 / 0.084

21. Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 329.3 1’49.821 1.807 / 0.111

22. Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 328.3 1’49.903 1.889 / 0.082

23. Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Aprilia 326.3 1’50.164 2.150 / 0.261