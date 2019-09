Valentino Rossi: "Il problema non deriva dalle gomme, ma della Yamaha"

" Sapevo che sarebbe stato difficile lottare per il podio perché tre o quattro piloti erano più veloci di me, ma oggi è andata peggio perché dopo alcuni giri ho dovuto rallentare. Non avevo grip e ho avuto qualche problema con le gomme. È successo un po’ come a Silverstone. Per me, non è un problema delle gomme, è un nostro problema. "

Ultima Yamaha classificata, Valentino Rossi non può essere minimamente soddisfatto della sua recita nel GP di Aragon di MotoGP. Ottavo posto dietro anche all’Aprilia di Aleix Espargaro, una moto che prima di questa gara non aveva mai centrato un piazzamento migliore al nono posto. Un dettaglio che non può lasciare un pizzico di scoramento nel Dottore che continua ad essere in enorme difficoltà...

" Lottiamo sempre con l’aderenza del posteriore e, a causa di questa mancanza di aderenza, danneggiamo anche di più la gomma, quindi alla fine è stata una gara molto difficile. Sembra che tutti sulla gomma posteriore rigida abbiano avuto dei problemi, anche gli altri della Yamaha, ma più verso la fine. Non so se avremmo potuto fare di meglio con la soft, perché durante le prove non era molto buona per la nostra moto. "