Il momento in cui Jorge Lorenzo ha fatto strike al Gp di Catalogna: per ora niente penalità!

E' stato Jorge Lorenzo a scivolare e a far cascare Andrea Dovizioso, Valentino Rossi e Maverick Vinales alla curva 10: uno strike che ha permesso al compagno di squadra dello spagnolo - Marc Marquez - di involarsi verso la vittoria essendo già al comando della corsa.

Indiscrezione: niente penalità per Lorenzo

Si attendevano segnali da parte della Direzione Gara, in questo senso, e stando a quanto riportato da it.motorsport.com Lorenzo non sarà punito. A quanto pare, quindi, un pensiero più tollerante nei confronti della condotta dell’iberico è quello dei giudici, tenendo conto della particolarità della situazione: il rallentamento improvviso di chi lo precedeva, una curva un po’ strana e lui, nel tentativo di non tamponare Dovizioso, che si allarga perdendo l’anteriore. Pertanto i commissari, capitanati da Freddie Spencer, hanno considerato quanto avvenuto nella seconda tornata non punibile dal punto di vista disciplinare.