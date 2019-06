Quartararo super anche nel warm-up, Marquez è vicino, 7° tempo per Valentino Rossi

Prosegue nel segno di Fabio Quartararo il weekend di MotoGP sul tracciato di Barcellona in occasione del Gran Premio di Catalogna: il francese della Yamaha Petronas SRT si candida a un ruolo da protagonista anche in gara, dopo aver ottenuto la pole position nelle qualifiche. Quartararo, infatti, è stato il più veloce nel warm-up e l'asfalto catalano sembra piacergli davvero molto. L’1'39"918 è stato sufficiente per mettersi alle spalle il leader del campionato Marc Marquez (+0″047), sulla Honda, e l'Aprilia del padrone di casa Aleix Espargaró (+0"255) che ha terminato le sue prove anzitempo a causa di una caduta senza conseguenze.

Rossi è settimo davanti a Petrucci e Dovizioso

Un contesto molto equilibrato, valutando che i primi dieci sono racchiusi in circa sette decimi di secondo. In quarta posizione troviamo infatti la Yamaha ufficiale dell’iberico Maverick Vinales (+0"270), che partirà sesto quest’oggi dopo essere stato penalizzato di tre posti in griglia di partenza per avere ostacolato Quartararo nel time-attack. Seguono la Suzuki dello spagnolo Alex Rins (+0"380), la Honda del Team Asia del giapponese Takaaki Nakagami (+0"405) e Valentino Rossi (+0"499). Un buon turno per il Dottore che ha messo insieme un ottimo long run anche se le temperature di questa sessione sono diverse di quelle che si incontreranno in gara. A completare il quadro dei migliori dieci le due Ducati di Danilo Petrucci (+0"614) e Andrea Dovizioso (+0"642), oltre alla LCR Honda del britannico Cal Crutchlow (+0"787).

I tempi del warm-up di MotoGP del GP di Catalogna

1. Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1'39"918

2. Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'39"965

3. Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'40"173

4. Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’40"188

5. Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’40"298

6. Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'40"323

7. Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'40.417

8. Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati DUCATI 1'40.532

9. Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati DUCATI 1'40.560

10. Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1'40"705

11. Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team HONDA 1'40"708

12. Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'40"733

13. Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1'40"734

14. Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1'40"748

15. Jack MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1'40"789

16. Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'40"821

17. Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'40"976

18. Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'41"076

19. Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing DUCATI 1'41"104

20. Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1'41"123

21. Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1'41"212

22. Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team APRILIA 1'41"345

23. Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'42"217

24. Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 1'44"444