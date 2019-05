Le pagelle: Marquez alieno, Petrucci finalmente convincente. Male Rins, Zarco e Viñales

Marc MARQUEZ Voto 10 e Lode: Terza vittoria stagionale, la seconda consecutiva, il Cabroncito fa quello che vuole. Parte bene, si fa prendere da Miller ma in poco tempo torna davanti per poi fuggire in solitaria. Ritmo impressionante, mette la freccia nella classifica generale.

Andre DOVIZIOSO Voto 8: Dop l'anonima prestazione di Jerez, torna a podio a Le Mans. Gara concreta con un ritmo costante, purtroppo Marquez ne ha di più e arriva con una vita di vantaggio davanti all'italiano.

Danilo PETRUCCI Voto 8 e mezzo: Nonostante arrivi dietro al compagno di squadra, si merita mezzo voto in più per aver risposto al meglio alle copiose critiche piovutegli addosso dopo le prime gare dell'anno. Bravo Danilo a tornare a podio dopo un anno di assenza. Rimonta dopo una brutta partenza, nel finale tenta di battere il Dovi, senza successo.

Jack MILLER Voto 7 e mezzo: Parte a razzo, a tratti è l'unico ad avere il passo di Marquez per poi cedere nella seconda parte della corsa. Ormai è una costante presenza nelle posizioni di testa

Valentino ROSSI VOTO 7: Parte quinto, arriva quinto. E' sempre li, ma mai veramente in lotta per il podio. Comunque è la migliore M1 al traguardo, anche se dalla gara di Le Mans ci si aspettava qualcosa in più dalla Yamaha.

Pol ESPARGARO Voto 8 e mezzo: Torna ai box ed esulta come se avesse vinto. Weekend veramente grandioso per lo spagnolo della KTM, che dopo delle ottime libere si conferma in gara con un ottima sesta piazza.

Fabio QUARTARARO Voto 7: Il voto è la media tra il 5 della prima parte di gara e il nove nella seconda, dove è l'uomo più veloce in pista insieme a Marquez. Risalita veemente, dimostra di avere le qualità da top rider.

Alex RINS Voto 5: Lui e la Suzuki faticano terribilmente in tutte le sessioni a Le Mans. Dopo delle pessime qualifiche non rimonta in gara, chiudendo solo 10mo.

Jorge LORENZO Voto 4 e mezzo: Le premesse c'erano per un buon risultato. Doveva essere la gara della riscossa di Por Fuera a bordo della Honda, invece non succede nulla di tutto ciò. Lo spagnolo chiude ancora fuori dalla top ten, al termine dell'ennesima corsa anonima di quest'inizio di stagione.

Johann ZARCO Voto 4: Chiude con un risultato anonimo, una dimenticabile settimana del Gran Premio di casa. Dopo le parole di fuoco nei confronti della KTM in conferenza stampa, naviga sempre ai margini della zona punti per tutta la corsa. E così mentre il compagno si prende le lodi di tutto il Circus, lui con questa moto proprio non va.

Maverick VIÑALES Voto 4: Dopo aver dominato le libere e aver messo in mostra un passo inarrivabile per tutti, si spegne in qualifica con la pioggia. Poi in gara parte male e naviga nelle retrovie, sfortunato ad essere centrato da Bagnaia a metà corsa.