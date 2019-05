Nonostante due cadute, c'è sempre lui davanti a tutti. Parliamo naturalmente di Marc Marquez, che in Francia ottiene la terza pole stagionale su cinque appuntamenti. Il Cabroncito conquista la pole position nell'umido di Le Mans, in condizioni tutt'altro che semplici.

L'acqua è protagonista in queste qualifiche. Non piove tanto, ma è proprio quella pioggia assolutamente antipatica, di difficile interpretazione. A tratti si riesce ad andare con le gomme da asciutto, in altri momenti c'è più acqua e i rider sono costretti ad uscire con le rain. L'importante è scegliere il momento adatto per girare in pista e Marquez naturalmente lo trova, issandosi in testa davanti al buon Petrux.

Marc Marquez il migliore nelle qualifiche di Le MansGetty Images

Finalmente Danilo. L'italiano torna tra i big con una solida prestazione in qualifica. Petrucci si ricorda di essere un signor pilota sotto l'acqua, conquistando la seconda piazza davanti all'altro asso dell'acqua Jack Miller. Domani sarà il gran giorno del Petrux, che deve dare risposte dopo un periodo non certo spumeggiante in termini di risultati.

Quarto il Dovi, poi Rossi. Entrambi gli italiani disputano una buona qualifica, ma è certamente il Dottore a catturare l'attenzione: Vale parte dal Q1 ed è bravissimo nella prima qualifica a fare il tempo addirittura con le gomme da asciutto, sfruttando un momento di poca acqua. Lo stesso azzardo lo prova anche nel Q2, senza successo però. Il passo dei due italiani comunque è buono per la gara, anche se Marquez ne ha un pelo di più. Bene Lorenzo ottavo, ma comunque competitivo anche con l'acqua in pista. Si perde invece Maverick Viñales, in difficoltà sotto la pioggia.

Per domani tutto dipenderà dal meteo, anche se il Cabroncito è favorito in ogni condizione.

I 5 momenti della qualifica

- FP4 nelle condizioni di poco bagnato, ma comunque con tutti i rider che piazzano il tempo con gomme rain. Davanti Marquez fa sempre il miglior crono nonostante una caduta. Bene Rossi che fa tantissimi giri.

- Q1 con tanti big in lotta in condizioni miste. Tutti vanno in pista con le rain tranne Valentino Rossi, che rischia e va fuori con le slick. L'azzardo paga e il Dottore fa subito i crono migliori del lotto, mentre la concorrenza ci mette qualche giro a reagire.

- Mentre Rossi si qualifica, gli altri purtroppo sono sfortunati, e quando mettono le gomme da asciutto torna l'acqua. Ad approfittarne è il buon Morbidelli che va nel Q2. Fuori quindi Bagnaia, Crutchlow e Rins.

- Nel Q2 il Dottore prova anche qui l'azzardo delle slick, insieme a Quartararo e Viñales. Purtroppo però ora c'è più acqua in pista e la scommessa non paga.

- Così le tre Yamaha tornano ai box a montare le rain. Davanti Marquez fa la parte del leone conquistando la terza pole stagionale. Finalmente si rivede Petrucci in prima fila, secondo davanti a Miller. Quarto il Dovi, poi Valentino.

La statistica chiave

55 - Sono le pole di Marc Marquez nella MotoGP. Raggiunge Valentino Rossi al secondo posto all time, davanti c'è Mick Doohan con 58.

La dichiarazione

Danilo PETRUCCI: "Abbiamo fatto una buona strategia, siamo usciti subito prima del peggioramento della pista. Sono condizioni difficili, ne di asciutto ne di bagnato. Finalmente ho fatto una buona qualifica, ora devo fare una buona gara".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Marc MARQUEZ: Come sempre, in queste condizioni ibride dà il meglio di sé. Nonostante una caduta, sia nelle FP4 che nel Q2, il Cabroncito strappa il miglior tempo. Domani è il favorito per la gara, in qualunque condizioni di pista.

Il peggiore

Alex RINS: Un gran peccato. Dopo un periodo di forma pazzesco, sbaglia un po' tutto a Le Mans. Nelle libere rimane fuori dal Q2, cosa che paga in qualifica, rimanendo incastrato nel Q1 in condizioni da bagnato. Domani partirà dalle retrovie e dovrà fare un gran rimonta dalla 19ma piazza.