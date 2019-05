Moto2: tripletta spagnola con Marquez vincente davanti a Navarro e Fernandez. Cade Baldassarri

Prima vittoria stagionale per Alex Marquez nel Gran Premio di Le Mans, quinto atto del mondiale della Moto2. Il fratello del celebre campione di Cervera domina in lungo e in largo, partendo bene per poi stravincere in solitaria. 25 punti fondamentali in ottica mondiale: lo spagnolo si rilancia nella generale, sfruttando la debacle di Lorenzo Baldassarri.

Bruttissima caduta di Baldassarri, che finisce a terra al secondo giro facendo cadere anche il buon Pasini. Oltre al danno, la beffa per l'italiano: Lorenzo sembra avere problemi a spalla e clavicola, col Mugello a rischio.

Marquez primo, buon secondo Navarro davanti a Fernandez, per la classica tripletta spagnola. Bravissimo Jorge Navarro ad avere la meglio di Fernandez all'ultimo giro, dopo un bel duello fatto di sorpassi e controsorpassi.

Gara sciagurata per i nostri colori. Come detto, Baldassarri e Pasini cadono, come Locatelli e Corsi. Un peccato il crash di quest'ultimo mentre era all'inseguimento di Alex Marquez in testa. Settimo Bastianini, sempre più miglior rookie.

Tripletta spagnola sul podio, non succedeva da 100 gare in Moto2. Ora si lascia Le Mans per andare al Mugello, mondiale totalmente combattuto: il Balda quando arriva è sempre vincente, purtroppo due zeri sul groppone solo alla quinta gara sono tanti da digerire.

I 5 momenti della gara

- Luthi parte benissimo e si porta davanti a tutti. Secondo Marquez, poi Vierge e Navarro. Baldassarri purtroppo cade nel primo giro, portandosi giù l'incolpevole Pasini per un disastro tutto italiano.

- Dopo qualche tornata si porta davnati a tutti Marquez seguito da Vierge. Terzo Luthi che crolla in classifica, poi Binder, Navarro e Corsi sesto in gran rimonta dopo la partenza dalla 18ma piazza.

- E' propio l'italiano il più veloce in questa fase della gara: Corsi raggiunge il podio in breve tempo e attacca Vierge e Marquez. Quarto Luthi, poi Navarro e Binder. Simone è super e passa Vierge, mentre Marquez guadagna qualche metro.

- Corsi prova ad attaccare Marquez, ma purtroppo finisce a terra. Così lo spagnolo si ritrova in testa solitario, secondo Navarro, poi Vierge, Fernandez, Binder e Luthi.

- Alex Marquez vola e stravince davanti a Navarro, Fernandez, Vierge, Binder e Luthi.

La statistica chiave

Finalmente torna alla vittoria Alex Marquez. Il successo gli mancava da Motegi 2017, l'anno scorso non aveva mai vinto.

La dichiarazione

Jorge NAVARRO: "Gara piuttosto difficile, non ero a posto con l'assetto. In curva 8 faticavo a frenare. Ho lottato fino all'ultimo per il miglior risultato possibile e sono molto contento".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Alex MARQUEZ: La caduta di Corsi gli semplifica la corsa, ma è bravissimo a partire bene e ad andare via in solitaria. Prima vittoria stagionale, si rilancia in ottica mondiale.

Il peggiore

Luca MARINI: Peggior risultato stagionale, naviga perennemente ai margini della zona punti. Prestazione veramente anonima, lontano parente del gran pilota ammirato lo scorso anno.