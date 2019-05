Maverick Vinales ha stampato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP Francia 2019, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Yamaha ha stampato un notevole 1:32.428 a Le Mans ed è riuscito così a precedere Marc Marquez, il Campione del Mondo ha risposto presente in sella alla sua Honda e ha chiuso a 0.190 dal connazionale. I due spagnoli precedono il francese Fabio Quartararo e un redivivo Jorge Lorenzo che con la sua Honda ha chiuso a 0.288, venti millesimi meglio di Andrea Dovizioso. Il centauro della Ducati sembra avere un buon feeling con la pista transalpina, sesto Danilo Petrucci nonostante una caduta nelle fasi iniziali. Delusione per Valentino Rossi che si è fermato in tredicesima posizione. Di seguito la classifica e il risultato delle prove libere 2 del GP Francia 2019.

PROVE LIBERE 2 GP FRANCIA 2019: CLASSIFICA DEI TEMPI E RISULTATO

1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 299.5 1’31.428

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 303.0 1’31.618 0.190 / 0.190

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 301.0 1’31.713 0.285 / 0.095

4 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 306.5 1’31.716 0.288 / 0.003

5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 305.9 1’31.736 0.308 / 0.020

6 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 301.3 1’31.899 0.471 / 0.163

7 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 305.3 1’31.923 0.495 / 0.024

8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 302.9 1’32.132 0.704 / 0.209

9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 301.4 1’32.203 0.775 / 0.071

10 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 296.7 1’32.239 0.811 / 0.036

11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 308.6 1’32.270 0.842 / 0.031

12 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 301.9 1’32.285 0.857 / 0.015

13 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 299.5 1’32.320 0.892 / 0.035

14 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 300.9 1’32.322 0.894 / 0.002

15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.3 1’32.385 0.957 / 0.063

16 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 306.6 1’32.573 1.145 / 0.188

17 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 299.7 1’32.574 1.146 / 0.001

18 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 302.6 1’32.999 1.571 / 0.425

19 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.1 1’33.141 1.713 / 0.142

20 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 299.1 1’33.401 1.973 / 0.260

21 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 305.0 1’33.431 2.003 / 0.030

22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 301.5 1’33.903 2.475 / 0.472