Coronavirus, rinviato ufficialmente anche il GP di Francia

Era una notizia ovviamente nell’aria, ma oggi è arrivata l’ufficialità. Federazione Internazionale della Moto, Dorna (la società che organizza il motomondiale) e Irta (l’associazione dei team partecipanti) hanno deciso insieme di rinviare il GP di Francia per quanto riguarda il Mondiale di Moto 3, Moto 2 e MotoGP, che sarebbe stato in programma il prossimo 17 maggio.

La situazione Coronavirus infatti al momento è tutt’altro che sotto controllo e dunque appare giustissimo attendere ancora per ripartire con le due ruote. Da capire quando si potranno recuperare le gare sul circuito Bugatti di Le Mans: ovviamente tutto in costante aggiornamento per quanto riguarda il calendario.

Questo è quanto riporta il comunicato ufficiale:

" FIM, IRTA e Dorna Sports annunciano il posticipo del SHARK Helmets Grand Prix de France, precedentemente programmato dal 15 al 17 maggio al Circuit di Le Mans. La situazione attualmente generata dalla pandemia del coronavirus obbliga gli organizzatori a riprogrammare l’evento in un secondo momento. Lo stato attuale delle cose è in continua evoluzione, la nuova data fissata per il Gran Premio di Francia e per il Gran Premio Red Bull de España non potrà essere confermato fino a quando non si saprà con certezza quando sarà possibile svolgere gli eventi. Il nuovo calendario provvisorio verrà pubblicato appena sarà disponibile. "

