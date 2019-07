Cannibale Marquez, decima pole position al Sachsenring! Secondo Quartararo, Rossi 11°

Marc Marquez è un mostro, soprattutto al Sachsenring! Lo spagnolo della Honda HRC stampa il miglior tempo, 1'20"195, fa il nuovo record del tracciato e scatterà davanti a tutti nel Gran Premio di Germania. E' la decima pole consecutiva per lui sulla pista tedesca (in tutte e tre le classi) e soprattutto arriva a 57 in carriera in MotoGP, ad una sola del primato assoluto del leggendario Mick Doohan. Marquez precede il francese Quartararo, distante 205 millesimi, e Maverick Vinales, terzo a 211 millesimi dopo la vittoria di Assen. Bravo Franco Morbidelli, settimo, mentre Valentino Rossi è undicesimo dopo aver superato lo scoglio del Q1 (lì si è fermato Dovizioso). Dodicesimo Danilo Petrucci, protagonista di un Q2 molto sfortunato, con la "lite" con Mir, che lo ha rallentato nel giro lanciato, e infine con la caduta che lo ha fatto sbattere col braccio sinistro contro le barriere.

Quarto tempo per lo spagnolo Alex Rins (Suzuki) a 336 millesimi e autore di un fuoripista senza conseguenze nelle prime fasi della Q2, quinto per l’australiano Jack Miller nettamente il migliore in casa Ducati, anche se con quella del team Pramac, con un divario di 495 millesimi. Chiude la seconda fila il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda) a 662.

Ottavo e nono due spagnoli, Pol Espargarò (Red Bull KTM) 828 millesimi, mentre è nono Joan Mir (Suzuki) a 866. Decima posizione per un claudicante (per l’infortunio al piede susseguente alla caduta di Assen) e stoico Takaaki Nakagami. Il nipponico del team LCR Honda ha chiuso a nove decimi dalla vetta. Si ferma nella Q1, ed in 13esima posizione, Andrea Dovizioso (Ducati) estromesso dalla Q2 per appena 3 millesimi. 16esimo tempo per Andrea Iannone (Aprilia) mentre è 17esimo un acciaccato Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Pramac).