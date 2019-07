Le pagelle: Marquez re del Sachsenring, bene Viñales e Crutchlow. Male Ducati e Rossi

Marc MARQUEZ Voto 10 e Lode: Come ormai succede da 10 anni, il Sachsenring è casa sua. La gara va esattamente come deve andare, col Cabroncito che dalla prima curva scappa e se ne va in solitaria. Contando le difficoltà degli avversari va in vacanza con un vantaggio di una vita nella generale.

Maverick VIÑALES Voto 9: Ringrazia Alex Rins, ma comunque conferma quanto di buono fatto vedere ad Assen, segno che il morale e la testa finalmente sono tornate, oltre ad una Yamaha finalmente competitiva. Guardando a questa Ducati un po' altalenante, può pensare di essere la seconda forza in classifica, dato che il mondiale è praticamente andato. Almeno diventa la migliore M1 nella generale.

Cal CRUTCHLOW Voto 8 e mezzo: Finalmente! Il britannico torna sul podio, disputando una super corsa. Prova a tenere il passo di Viñales ma commette qualche errorino di troppo e preferisce accontentarsi. Comunque il suo terzo posto è segno che la Honda qui in Germania si trova a meraviglia.

Danilo PETRUCCI Voto 7 e mezzo: Quarto posto nelle sue condizioni fisiche è tantissima roba. Bravissimo a risalire dopo una brutta partenza in classifica e ad avere la meglio delle Ducati di Miller e del compagno di squadra. Ora può andare in vacanza a rimettersi fisicamente.

Andrea DOVIZIOSO Voto 6: Gara abbastanza anonima. Ok vero, è quinto al traguardo, ma arriva a oltre 15 secondi da Marc Marquez, troppi per poter anche solo pensare di poter lottare per il mondiale. 58 punti di distacco dal Cabroncito sono una vita, ma soprattutto la Ducati non è più la moto da battere e questa è la cosa più grave.

Jack MILLER Voto 7: Prestazione veramente molto solida. Rimane sempre costante dall'inizio alla fine, anche se viene sconfitto dal team ufficiale.

Valentino RossiGetty Images

Valentino Rossi Voto 5: La corsa del Dottore non può considerarsi sufficiente. Come al solito Vale paga una qualifica non esaltante, ma comunque in gara fatica a recuperare, rimanendo lontanissimo dai primi e comunque mai in lotta neanche con le Ducati. Ottavo posto, dietro a Mir e con Viñales davanti anni luce, non è sufficiente.

Alex RINS Voto 5: Prima parte di gara da nove, poi purtroppo rovina tutto con una brutta caduta quando era saldamente in seconda piazza. Secondo zero consecutivo e altra grande occasione buttata al vento.

Joan MIR Voto 6 e mezzo: Gara dai due volti. Parte male ma poi recupera, anche se nel finale non riesce più a tenere quel ritmo indiavolato nella seconda fase. Termina comunque con una onorevole settima piazza.

Francesco BAGNAIA Voto 4 e mezzo: Assolutamente in crisi nera. Nelle ultime sei gare è arrivato una volta 14mo, nelle altre o è finito a terra o fuori dai punti. Forse la vacanza arriva nel momento migliore, deve azzerare e ripartire.

Fabio QUARTARARO Voto 4: Peccatissimo. Era uno degli uomini più in forma del momento, ma dopo una brutta partenza finisce in terra al secondo giro, buttando al vento una grande occasione per fare un buon risultato.