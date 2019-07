Marc Marquez fa il vuoto nelle FP2! Petrucci, Dovizioso e Valentino Rossi chiudono la top ten

Se nella FP1 aveva lasciato spazio ai rivali, nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2019 di MotoGP, Marc Marquez non ha più voluto scherzare. Lo spagnolo, infatti, ha piazzato uno strepitoso 1:20.705 mettendo nuovamente le cose in chiaro: il grande favorito per questo fine settimana è e rimane, lui. Sul tracciato del Sachsenring, che presentava un meteo variabile con la colonnina di Mercurio attorno ai 25°, con l’asfalto sui 44°, l’unico che è stato in grado di avvicinarsi al portacolori della Honda è stato il suo connazionale Alex Rins, che ha spinto la sua Suzuki a 341 millesimi di distacco dopo un turno decisamente sugli scudi.

Dopo la prima sessione di prove libere disputata nel corso della mattinata che lo aveva visto in vetta, si deve accontentare del terzo tempo a 360 millesimi un comunque molto positivo Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) che, nel time attack conclusivo, è stato ostacolato in ben due occasioni, una anche dal suo compagno di scuderia Franco Morbidelli che ha chiuso al 12esimo posto a 936 millesimi dal Marquez. Al quarto e quinto posto si sono piazzati altri due spagnoli. Si inizia con Maverick Vinales (Yamaha) in 1:21.193 a poco meno di mezzo secondo dal leader di giornata, davanti al sorprendente Pol Espargarò (Red Bull KTM) a 560 millesimi.

Sesto tempo per il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda) che prova a risalire la china dopo settimane decisamente complicate, chiudendo il suo venerdì con un gap di 687 millesimi. Settima posizione per l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac), il migliore della scuderia di Borgo Panigale, con un ritardo di 737 millesimi. Alle sue spalle i due piloti del team ufficiale, con Danilo Petrucci ottavo a 779, mentre Andrea Dovizioso è nono a 784. Chiude la top ten, e per il momento sarebbe quindi qualificato direttamente alla Q2 di domani, Valentino Rossi (Yamaha). Il nove volte campione del mondo non ha concluso un time attack particolarmente incisivo fermandosi a 0.833 dalla vetta.

Dopo l’ottima FP1, retrocede in 16esima posizione Andrea Iannone (Aprilia) a 1.053. Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Pramac), invece, ha dovuto saltare la FP2 per colpa della caduta di questa mattina che ha provocato al pilota torinese un forte dolore al collo che lo ha costretto ad ulteriori accertamenti.

CLASSIFICA TEMPI FP2 GP GERMANIA 2019 – MOTOGP

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 294.4 1’20.705

2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 292.3 1’21.046 0.341 / 0.341

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 291.3 1’21.065 0.360 / 0.019

4 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 293.0 1’21.193 0.488 / 0.128

5 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 295.5 1’21.265 0.560 / 0.072

6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 294.0 1’21.392 0.687 / 0.127

7 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 295.2 1’21.442 0.737 / 0.050

8 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 291.1 1’21.484 0.779 / 0.042

9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 295.0 1’21.489 0.784 / 0.005

10 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 290.1 1’21.538 0.833 / 0.049

11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 294.8 1’21.543 0.838 / 0.005

12 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 290.0 1’21.641 0.936 / 0.098

13 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.6 1’21.678 0.973 / 0.037

14 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 293.7 1’21.693 0.988 / 0.015

15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 286.7 1’21.729 1.024 / 0.036

16 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.3 1’21.758 1.053 / 0.029

17 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 290.0 1’21.897 1.192 / 0.139

18 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 290.9 1’21.899 1.194 / 0.002

19 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 292.3 1’22.001 1.296 / 0.102

20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 289.0 1’22.208 1.503 / 0.207

21 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 292.3 1’22.462 1.757 / 0.254

63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati