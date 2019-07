Marquez: "Al Sachsenring vinco da 9 anni consecutivi ma il passato non conta..."

Marc Marquez si appresta ad affrontare il weekend del Gran Premio di Germania 2019 con la consapevolezza di poter affondare un colpo quasi definitivo nella lotta per il titolo iridato. Lo spagnolo della Honda è leader del Mondiale con 44 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso ed è reduce dal positivo secondo posto di Assen alle spalle della Yamaha di Vinales (fuori gioco per il titolo), inoltre si avvicina l’appuntamento con la gara del Sachsenring, in cui parte nettamente con i favori del pronostico per i 25 punti.

Il sette volte campione iridato di Cervera ha vinto le ultime nove edizioni consecutive del GP tedesco (nel 2010 in 125cc, nel 2011 e 2012 in Moto2 e poi dal 2013 al 2018 in MotoGP) collezionando anche nove pole position, ma l’iberico ha voluto scaramanticamente ricordare a tutti il precedente di Austin di inizio stagione in cui è caduto dopo aver trionfato nelle sei edizioni precedenti:

" Tutti dicono che sono il favorito perché ho vinto negli ultimi dieci anni, ma questo sport è imprevedibile e tutti avevano detto lo stesso ad Austin, dove poi sono caduto. Dunque, inizieremo solo a pensare al weekend come facciamo in ogni altra gara. "

Marquez ha poi aggiunto:

" E’ il primo back to back della stagione, quindi sono entusiasta. Abbiamo vissuto un buon fine settimana ad Assen e sono motivato, perché ora andiamo su una delle mie piste preferite. Naturalmente, i risultati del passato non significano molto una volta che scendi in pista venerdì, quindi dobbiamo continuare a lavorare duramente per tenere il Repsol Honda Team davanti. "