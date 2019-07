Marquez davanti a Quartararo nelle FP3! Valentino Rossi e Dovizioso costretti alla Q1

Marc Marquez. Sempre Marc Marquez. Lo spagnolo domina anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2019 di MotoGP e va a stampare un tempo che ha dell’eccezionale. Il campione del mondo è inseguito da Yamaha e Suzuki che confermano il buon momento, mentre ancora una volta brutte notizie per Valentino Rossi e Andrea Dovizioso che sono fuori dalla top ten e, quindi, saranno costretti a passare dalla Q1 nelle qualifiche.

In un Sachsenring che, come ieri, propone un meteo variabile con 25 gradi di temperatura dell’aria e 35 per quanto riguarda l’asfalto, Marc Marquez chiude in 1:20.347, andando a sfiorare il record della pista, e distanziando Fabio Quartararo di 168 millesimi. Il francese del team Yamaha Petronas ha chiuso la sessione dimostrando forte dolore al suo braccio destro per un contraccolpo della moto. L’operazione di due settimane fa potrebbe aver lasciato ancora qualche segno sul classe 1999. Terza posizione per Maverick Vinales (Yamaha) sempre più a suo agio con la M1 con un 1:20.634 spaziale, perchè ottenuto con doppia gomma hard. Quarto tempo per il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda) che conferma i buoni segnali messi in mostra ieri e chiude a 306 millesimi dalla vetta.

Quinta posizione per lo spagnolo Alex Rins (Suzuki) a 332 millesimi, sesta e settima per due italiani, Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) e Danilo Petrucci (Ducati) distanti da Marquez, rispettivamente, 486 e 520 millesimi. Ottavo tempo per l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) a 544, nono e decimo per gli spagnoli Joan Mir (Suzuki) e Pol Espargarò (Red Bull KTM) con un ritardo, rispettivamente, di 639 e 672 millesimi.

Si ferma in 11esima posizione Valentino Rossi (Yamaha). Il “Dottore” non entra nelle prime dieci caselle per appena 7 millesimi, fallendo per l’ennesima volta il time attack finale, con una M1 che continua a non soddisfarlo e che perde troppo tempo nel terzo settore, ovvero nel cambio di direzione destra-sinistra che anticipa la picchiata della Waterfall. Fa addirittura peggio Andrea Dovizioso (Ducati) con una GP19 che fa enorme fatica a fermare e ad inserire in curva, con un distacco di 837 millesimi dalla vetta. 16esimo tempo per Andrea Iannone (Aprilia) a 1.034, mentre è addirittura 22esimo ed ultimo un acciaccato Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Pramac) con un margine di 1.803.

La classe regina tornerà in pista alle ore 13.30 in vista della quarta sessione di prove libere, mentre le qualifiche, con la Q1, scatteranno alle ore 14.15. La classifica della FP3 rispecchia anche le prime 10 posizioni della classifica combinata.

CLASSIFICA TEMPI FP3 GP GERMANIA 2019 – MOTOGP

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 294.9 1’20.347

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 290.4 1’20.515 0.168 / 0.168

3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 293.7 1’20.634 0.287 / 0.119

4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 295.9 1’20.653 0.306 / 0.019

5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 293.4 1’20.679 0.332 / 0.026

6 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 290.7 1’20.833 0.486 / 0.154

7 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 292.2 1’20.867 0.520 / 0.034

8 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 296.7 1’20.891 0.544 / 0.024

9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 292.7 1’20.986 0.639 / 0.095

10 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 295.7 1’21.019 0.672 / 0.033

11 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 291.4 1’21.026 0.679 / 0.007

12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 296.2 1’21.086 0.739 / 0.060

13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 288.6 1’21.125 0.778 / 0.039

14 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 296.4 1’21.184 0.837 / 0.059

15 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 292.2 1’21.375 1.028 / 0.191

16 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.8 1’21.381 1.034 / 0.006

17 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 292.5 1’21.435 1.088 / 0.054

18 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 295.9 1’21.443 1.096 / 0.008

19 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 290.9 1’21.611 1.264 / 0.168

20 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 293.0 1’21.832 1.485 / 0.221

21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 290.3 1’21.972 1.625 / 0.140

22 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 293.8 1’22.150 1.803 / 0.178