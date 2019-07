Marquez: "Decima pole di fila? In ognuna c'è qualcosa", Quartararo: "Il dolore? Non l'ho sentito"

Decima pole position di fila nelle tre classi al Sachsenring per Marc Marquez che partirà davanti a tutti nel Gran Premio di Germania. Alle sue spalle le Yamaha di Quartararo e Vinales. Di seguito le loro dichiarazioni al termine delle qualifiche.

Marc Marquez (pilota Honda)

" La decima pole consecutiva al Sachsenring? Non è male dai, in ogni pole c'è qualcosa. L'anno scorso erano le Ducati che andavano forti sul giro, quest'anno le Yamaha. Il passo nelle libere è stato molto buono, questa è la cosa più importante, sarà importante sceglier bene lo pneumatico dietro. E' stata una bella qualifica. Abbiamo usato la stessa strategia dell'anno scorso, con tre giri. Il primo ci siamo messi a posto, nel secondo mi sono trovato meglio e poi nell'ultimo mi sentivo peggio con la moto e le gomme ma comunque ho fatto un bel giro "

Poi ha parlato dell'episodio in corsia box, quando ha aspettato che Vinales rientrasse in pista per evitare che potesse prendergli la scia.

" E' stata un po' di strategia, sono cose che succedono in pista. Sono uscito per andare fuori e ho visto che lui stava cambiando moto. Non era molto intelligente andare avanti, io ho aspettato e lui mi ha aspettato. La gara? Il grip della pista cambierà, vedremo le temperature, oggi era molto alta domani cala un po'. Vediamo come andrà comunque il passo delle quarte libere è molto buono "

Fabio Quartararo (pilota Yamaha)

" Abbiamo fatto tre giri veramente buoni, non so come ho fatto a migliorare alla fine, la gomma soft era veramente al limite. Marc ha un gran passo, vediamo se possiamo tenere domani. Il dolore al braccio? Non lo sentivo, sono contento di stare in prima fila in questo circuito perché è molto importante "

Maverick Vinales (pilota Yamaha)

" E' andata molto bene, sono molto contento. Già dalle quarte libere mi sono sentito molto competitivo. Penso che abbiamo fatto un bel giro, secondo me possiamo fare di più perché ho fatto qualche errore. Si poteva fare meglio ma mi sono trovato molto bene "