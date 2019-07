Marquez senza rivali, "sette bello" al Sachsenring! Secondo Viñales, Rossi chiude 8°

Al Sachsenring Marquez fa una gara, gli altri ne disputano un'altra. Continua l'imbattibilità del Cabroncito in Germania, prosegue la tradizione dello strapotere di Marc nei circuiti sinistrorsi.

Non c'è storia. Il Campione del mondo arriva in testa alla prima curva e saluta la concorrenza, infliggendo distacchi abissali per gli altri. Quinta vittoria stagionale, ottavo podio in nove gare disputate. Il modo perfetto per andare in vacanza, anche perché gli avversari per il titolo latitano. Il mondiale sta prendendo ancora la direzione di Cervera.

Secondo un ottimo Maverick Viñales. Dopo la vittoria di Assen Top Gun si conferma, anche se lontano una vita da Marquez. Maverick sfrutta anche la debacle di Alex Rins che a metà gara cade quando era saldamente in seconda posizione. Chiude il podio il buon Cal Crutchlow, segno che la Honda qui in Germania si trova a meraviglia.

Quarto Danilone Petrucci, che batte le altre due Ducati di Dovizioso e Miller. Poco da dire sulla Ducati, semplicemente ne ha di meno rispetto agli altri e deve limitare i danni. Bella comunque la lotta tra le due ufficiali, col Petrux che riesce a battere il compagno. Mir settimo, poi Valentino Rossi che non riesce proprio a risalire la classifica e chiude ottavo. Come detto Rins cade e perde una grande occasione. Quartararo invece si autoelimina al secondo giro.

La MotoGP va in vacanza col Cabroncito lanciato per il titolo. La nota positiva per il Circus è il ritorno alla competitività per la Yamaha, attenzione invece alla Ducati che sembra aver perso un po' lo smalto di un tempo.

L'ordine d'arrivo

POSIZIONE PILOTA MOTO DISTACCO 1 Marc Marquez Honda - 2 Maverick Viñales Yamaha +4.587 3 Cal Crutchlow Honda +7.741 4 Danilo Petrucci Ducati +16.577 5 Andrea Dovizioso Ducati +16.669 6 Jack MIller Ducati +16.836 7 Joan Mir Suzuki +17.156 8 Valentino Rossi Yamaha +19.110 9 Franco Morbidelli Yamaha +20.634 10 Stefan Bradl Honda +22.708

I 5 momenti della gara

- Marquez rimane in testa, poi Viñales, Miller, Rins, Crutchlow, Quartararo, Petrucci settimo. Quartararo parte malissimo e al secondo giro finisce subito a terra. Dopo qualche tornata il Cabroncito saluta già la concorrenza. Secondo Rins, poi Viñales. Quarto più staccato Crutchlow, Miller, Petrucci, Dovizioso, Morbidelli e Rossi nono.

- Al decimo giro il Cabroncito ha già una vita di vantaggio su tutti. Secondo un grandissimo Rins, poi Viñales attaccato da Crutchlow. Quinto Miller, poi Dovizioso, Petrucci, Morbidelli e Rossi.

- Marquez prosegue con tre secondi di vantaggio. Rins, Viñales e Crutchlow si giocano il podio. Dietro Miller cala, Petrucci e Dovizioso si portano davanti alla Ducati Pramac. Ottavo sempre il Morbido, Mir passa Rossi che va decimo.

- A dieci giri dalla fine Rins rovina una gran gara e cade. Da dietro Mir invece recupera e supera Rossi, Morbidelli, e Miller. Valentino passa Franco e sale in ottava piazza.

- Nel finale Marquez stravince, sul podio Viñales e Crutchlow. Buon quarto Petrucci, poi Dovizioso, Miller, Mir e Rossi.

La statistica chiave

Decima vittoria, tra l'altro consecutiva, di Marc Marquez qui in Germania. Con le sette vittorie consecutive in MotoGP, Marquez eguaglia il record di Rossi al Mugello. Terzo GP stagionale comandato dall'inizio alla fine dal Cabroncito.

La dichiarazione

Maverick VINALES: "Gara difficilissima. Sapevamo che era dura dopo le condizioni diverse dell'asfalto di oggi. Sapevo che negli ultimi giri la gomma sarebbe decaduta, ma abbiamo lavorato bene. Era il nostro obiettivo rimanere sul podio".

Il migliore

Marc MARQUEZ: Come ormai succede da 10 anni il Sachsenring è casa sua. La gara va esattamente come deve andare, col Cabroncito che dalla prima curva scappa e se ne va in solitaria. Contando le difficoltà degli avversari va in vacanza con un vantaggio di una vita nella generale.

Il peggiore

Fabio QUARTARARO: Peccatissimo. Era uno degli uomini più in forma del momento, ma dopo una brutta partenza finisce in terra al secondo giro, buttando al vento una grande occasione per fare un buon risultato.