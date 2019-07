Marquez: "Strategia perfetta, felice anche per mio fratello", Vinales: "Ottimo feeling con la moto"

Fantastico Marc Marquez, è il Re di Germania! Decima gara con dieci pole position e dieci vittorie in tutte le classi per lo spagnolo sul circuito del Sachsenring, molto più che casa sua. Sette di queste sono arrivate nella classe regina, in MotoGP, e anche nella gara odierna è stato un assolo del fenomeno della Honda HRC: sul podio con lui Maverick Vinales, secondo con la Yamaha, terzo Cal Crutchlow con la Honda LCR. Ecco le loro dichiarazioni.

Marc Marquez (pilota Honda)

" Forse la partenza non è stata delle migliori, ma già dopo la prima curva mi sono rimesso in testa. L'idea era di fare due giri un po' più lenti e dopo iniziare a spingere. Ed è quello che ho fatto, faceva parte della strategia. Poi ho ampliato il gap con gli altri piloti e mi sono sentito in fiducia a livello di moto e delle gomme che avevo scelto. Sono contento e felice anche per mio fratello (Alex, che ha vinto in Moto2, ndr), negli ultimi giorni non si era trovato molto bene su questa pista, entrambi andiamo in vacanza sereni e contenti di questi risultati "

Maverick Vinales (pilota Yamaha)

" E' stata una gara difficilissima, molto dura. La pista si è asciugata dopo la pioggia, sapevamo che la gara sarebbe stata dura. Ho fatto del mio meglio, sono contento onestamente. Abbiamo lavorato moltissimo questo weekend. Ci sono stati intoppi ma sono grato al team, hanno fatto un eccellente lavoro, grazie anche per tutte le attenzioni e tutti gli accorgimenti. Il nostro obiettivo era rimanere nelle posizioni di testa, sono contento della gara, della moto e del feeling in pista. Possiamo far bene anche nelle prossime gare "

Cal Crutchlow (pilota Honda)

" Sono molto contento di questo terzo gradino del podio. La settimana scorsa abbiamo fatto una bellissima gara, anche a Barcellona abbiamo fatto bene. Non ci sono stati grandi errori negli ultimi weekend, anche oggi abbiamo fatto un bellissimo lavoro. Siamo andati bene, ho provato a star dietro a Vinales ma poi ho fatto quell'errore. Mi sta bene il terzo posto, peccato per quell'errore perché potevo giocarmela per il secondo posto "