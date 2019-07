Moto2: stravince Alex Marquez al Sachsenring, davanti a Binder e Schrotter. Baldassarri 7°

Al momento è lui il più forte. La famiglia Marquez domina nel motomondiale, con Marc leader della MotoGP e Alex primo in Moto2. Lo spagnolo, dopo il passo falso di Assen per "colpa" del Balda, torna a dominare e conquista la quarta vittoria nelle ultime cinque gare, con annessa vetta nel mondiale.

Marquez stravince ancora in solitaria. Dal ritorno in Europa Alex ha cambiato marcia e trionfa per la prima volta in carriera al Sachsenring. Con il sesto posto di Luthi lo spagnolo torna in testa al mondiale e va in vacanza nelle migliori condizioni, dato che i rivali per il titolo sono tutti lontani: Luthi limita i danni ed è quinto, Fernandez subito dietro sesto, poi Baldassarri e Navarro.

Secondo un grandissimo Brad Binder. Il Sudafricano corre sempre alla sua maniera, col coltello tra i denti e sempre al limite. Ma comunque è straordinario nei sorpassi e riesce ad avere la meglio di Schrotter. Incredibile invece Iker Lecuona, tra i primi per tutta la corsa ma caduto all'ultima curva mentre era quarto. Ne approfitta quindi Fabio Di Giannantonio che arriva quarto, migliore risultato di un rookie in Moto2.

L'ordine d'arrivo

I 5 momenti della gara

- Marquez non parte benissimo e si fa infilare da Schrotter, Lecuona, Marini e Vierge. Ma dopo poche curve Alex torna terzo. In testa c'è Lecuona, poi Marini. Sesto Di Giannantonio. Binder invece, partito 17mo, in poche curve è in top ten.

- I primi quattro provano a scappare: Lecuona, Marquez, Marini e Vierge. Diggia recupera insieme a Binder, Schrotter e Luthi. Baldassarri solo 12mo.

- Marquez va in testa mentre Binder arriva tra i primi scompigliando i piani di Marini e Vierge che perdono terreno. Alex se ne va, dietro c'è Binder, poi Lecuona, Schrotter e Luthi che fa cadere Vierge in curva 1. Marini dopo un buon inizio gara perde terreno ed è sesto.

- Dopo metà gara Marquez si prende un secondo di vantaggio su Lecuona, poi Binder e Schrotter. Quinto Luthi, poi Di Giannantonio, Marini, e Balda. Luthi si prende un long lap penalty e va dietro Diggia.

- Marquez vola e va a vincere la quarta gara delle ultime cinque. Per il secondo posto è bagarre: Binder la spunta davanti a Schrotter. Lecuona cade all'ultima curva, quarto Di Giannantonio, poi Luthi.

La statistica chiave

Secondo hat trick della carriera per Alex Marquez. Quarto posto per Di Giannantonio, miglior risultato stagionale per un rookie.

La dichiarazione

Fabio DI GIANNANTONIO: "Ho spinto da subito forte. Pensavo che le gomme calassero e invece non sono calate. Prima top five su una pista non troppo amica. Marquez ora fa paura, in pista ha tutto sotto controllo. Io sto arrivando con i primi".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Alex MARQUEZ: Che dire, da quando Pramac si è interessata a lui ha decisamente cambiato marcia, lasciando le briciole a tutti. Dopo un inizio un po' altalenante, anche in Germania scappa via e va a vincere in solitaria. Primo nel mondiale, è l'uomo da battere.

Il peggiore

Luca MARINI: Sembrava una giornata di grazia dopo la stupenda partenza. Invece Luca, dopo un grande inizio, va in difficoltà e perde diverse posizioni giro dopo giro, sino a finire decimo.