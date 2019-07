Moto3: finalmente vince Dalla Porta che si porta in testa al mondiale! Battuti Ramirez e Canet

Finalmente Lorenzo! Al Sachsenring va in scena la solita bellissima gara di Moto3, ma finalmente a vincere è Dalla Porta. L'alfiere di Prato conquista il primo successo stagionale e, complice il terzo posto di Aron Canet, va in testa al mondiale.

Fantastica corsa dell'italiano che rimane tra i primi dall'inizio alla fine, fino a passare il rivale per il titolo all'ultima tornata. Successo fondamentale: dopo quattro secondi posti arriva la vittoria tanto sudata dopo una bella lotta con Canet, ma stavolta l'italiano riesce ad avere la meglio dello spagnolo dopo diverse sconfitte nel duello. Secondo un buon Ramirez, per una stupenda doppietta Leopard sul podio. Bravissimo lo spagnolo a battere Canet nelle ultime curve e questo regala la leadership del mondiale al compagno di squadra.

Nonostante la "sconfitta", tanto di cappello ad un immenso Aron Canet. Partito 22mo, lo spagnolo recupera lentamente nelle prime fasi per poi attaccare come un pazzo nel finale. Gli ultimi giri sono da antologia: Canet passa tutti, andando addirittura in testa, facendo capire al mondo intero chi è l'attuale pilota più forte della categoria. Però forse sbaglia ad iniziare davanti l'ultimo giro e quindi viene infilato dai due Leopard. Poco male, sarà bellissima la lotta con Lorenzo da qui a fine anno.

I 5 momenti della gara

- Pronti via e Fenati stacca perfettamente e va davanti. Poi Ramirez, Toba, Sasaki e Dalla Porta. Dietro Rodrigo e Lopez finiscono a terra, rischiando di essere travolta dal resto del gruppo ma fortunatamente non succede nulla.

- Fenati riesce a rimanere davanti, nonostante Ramirez, Dalla Porta, Toba, Sasaki e Kornfeil siano subito dietro. Canet invece dalle retrovie parte alla rimonta e comincia a rimontare.

- Dopo sette giri Ramirez rompe gli indugi e va in testa. Davanti sono in nove, con Arenas, McPhee e Oncu che si aggregano ai sei citati in precedenza. Bene Dalla Porta, ma è un susseguirsi di sorpassi e controsorpassi. Da dietro però il resto del gruppo guidato da Arbolino recupera sulla testa della corsa e quindi si ritorna tutti uniti a metà corsa.

- Ramirez si prende qualche metro sul resto del gruppone. Secondo ora è McPhee, poi Dalla Porta, Sasaki, Fenati, Kornfeil, Fernandez, Arenas e Toba. Questi ultimi due però finiscono a terra. Davanti rimangono in sette, ma gli altri sono sempre li.

- Ultimi giri come al solito da cardiopalma. Dalla Porta va davanti, poi Fenati, McPhee, Fernandez, Ramirez, Kornfeil e Sasaki. Fantastico Canet che dal secondo gruppo riesce a tornare nei primi. Ultimo giro con Canet davanti, ma Dalla Porta riesce a passarlo nelle ultime curve, con Ramirez che passa anche lui Aron per una doppietta clamorosa del team Leopard.

La statistica chiave

Seconda vittoria in carriera, la prima stagione, per Lorenzo Dalla Porta che, dopo quattro secondi posti, finalmente va a vincere.

La dichiarazione

Aron CANET: "Gara grandiosa per me. Sono partito 22mo ma sapevo di poter fare bene. Ho spinto al massimo e sono tornato nei primi. Ho fatto un piccolo errore nel finale e ho perso la vittoria. Dobbiamo ancora migliorare ma sono contento. La KTM sta facendo un ottimo lavoro. Vorrei dedicare questo podio a mia madre".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Lorenzo DALLA PORTA: Vince e va in testa al mondiale. La vittoria arriva nel modo migliore, e cioè dopo aver battuto il rivale per il titolo all'ultimo giro. Successo fondamentale per la generale e anche per il morale, dato che ora si va in vacanza.

Il peggiore

Kaito TOBA: Quarto zero di fila. Dopo la vittoria in Qatar ha dimostrato di non essere all'altezza dei big, ma al Sachsenring aveva stupito con una grande qualifica. In gara rimane sempre nel gruppo di testa sino all'ennesima caduta.