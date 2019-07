MotoE: Tuuli vince la prima gara della storia davanti a Smith e Di Meglio

Bene ma non benissimo la prima gara della storia della MotoE. Al Sachsenring debutta il mondiale dei bolidi elettrici e lo spettacolo nei pochi giri effettuati è stato veramente buono. Tante sportellate, molti sorpassi e controsorpassi in questa prima corsa. Purtroppo l'asfalto bagnato e la bandiera rossa a due giri dalla fine hanno ridotto la corsa a soli sei giri, lasciando un po' l'amaro in bocca per un finale senza fuochi d'artificio. Comunque è l'inizio ed è stato più che sufficiente.

A vincere è Niki Tuuli, l'uomo più forte di questo weekend. Al Sachsenring il finlandese semplicemente ne ha più degli altri e, dopo la pole position, si porta a casa anche vittoria e giro più veloce. In verità la vittoria è stata assolutamente sudata: Tuuli non parte bene e deve rimontare dalle retrovie, ma in poche tornate a suon di sorpassi si riporta in testa, davanti al buon Bradley Smith che chiude secondo. Terzo Mike di Meglio.

Come detto, la corsa è stata di ottimo livello, nonostante le poche tornate. Si perché al sesto giri Salvadori finisce a terra e la moto si schianta contro le barriere, danneggiandole. Un peccato. Comunque questo campionato ha delle potenzialità.

L'ordine d'arrivo

I 4 momenti della gara

- Per l'asfalto bagnato viene tolto un giro, e quindi si fanno solo 7 tornate. Pronti via e Smith si porta subito in testa davanti a Di Meglio, poi Tuuli, Simeon, Garzo, Ferrari, De Angelis.

- Questi sette volano via e fanno gruppo di testa, con tantissimi sorpassi e controsorpassi. Smith rimane davanti, ma Tuuli, Garzo e Di Meglio sono subito dietro.

- A 4 giri dalla fine Tuuli va davanti e prova ad andarsene. Smith, Di Meglio e Garzo perdono tempo, mentre Ferrari, De Angelis e Simeon si staccano definitivamente.

- Quando mancano solo due giri cade nelle retrovie Lorenzo Salvadori. La moto va a sbattere violentemente contro le barriere alla 8 e per l'air fence rovinato la direzione gara è costretta a dare bandiera rossa. Finisce qui quindi la prima gara di MotoE con l'amaro in bocca: vince Tuuli davanti a Smith e Di Meglio.

La statistica chiave

Seconda vittoria in carriera per Tuuli. Aveva vinto anche in Francia nel 2017 nel mondiale Supersport.

La dichiarazione

Alex DE ANGELIS : "E' stata una gara divertente, si fa fatica a sentire quello dietro. La corsa è andata bene, sono partito bene e ho guadagnato posizioni. Ne avevo per stare con quelli davanti ma con le sportellate ho perso terreno".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Niki TUULI: Dimostra di essere quello che ci ha capito di più nell'utilizzo di questa moto elettrica. Non parte bene sull'asfalto umido, ma in pochissimo tempo si riporta in testa e vince, facendo hat trick.

Il peggiore

Maria HERRERA: 19 secondi presi in sei giri significa non averci ancora capito nulla di questa moto. C'è da lavorare.