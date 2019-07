Quartararo impressionante nelle FP1 al Sachsenring, bruciato Marquez. Terzo Valentino Rossi

Prosegue il Magic moment di Fabio Quartararo. Il francese, infatti, centra il miglior tempo anche nel corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2019 di MotoGP e conferma di attraversare un periodo di grandissima fiducia ma, ancora una volta, è stato Marc Marquez ad impressionare sul circuito del Sachsenring.

Lo spagnolo ha ribadito per l’ennesima volta come la pista della Sassonia sia veramente la sua seconda casa, essendo reduce da nove vittorie consecutive ed altrettante pole position sul tracciato tedesco. La sua rincorsa verso la decima affermazione ha preso il via con il turno mattutino della classe regina, nel quale, come ampiamente preventivabile, ha rifilato distacchi notevoli a tutti, prima di concentrarsi sul lavoro con la gomma hard all’anteriore in ottica gara.

Avendo preferito non forzare sul giro secco, quindi, ha lasciato spazio a Fabio Quartararo che, nel finale della FP1, ha saputo realizzare un ottimo 1:21.390, con 74 millesimi di vantaggio proprio sul catalano. Al terzo posto un positivo Valentino Rossi (Yamaha). Il pilota di Tavullia aveva dichiarato che voleva essere nelle prime posizioni sin dall’avvio del weekend germanico per evitare ogni rischio a livello di qualifiche e così è stato, chiudendo in 1:21.964 a 574 millesimi dal collega di marchio.

Quarta posizione per lo spagnolo Alex Rins, che ha spinto la sua Suzuki all’1:21.967 a 577 millesimi dalla vetta, quindi in quinta troviamo il suo connazionale Maverick Vinales (Yamaha) che, reduce dalla vittoria di Assen, conferma la M1 nei piani alti della graduatoria, con 861 da Quartararo. Sesta posizione per la prima delle Ducati, quella di Andrea Dovizioso. Il romagnolo ha concluso il suo turno con il tempo di 1:22.282 a 892 di distacco, precedendo il collega del team Pramac, l’australiano Jack Miller, con 975. Positivo ottavo tempo per Andrea Iannone (Aprilia) a 1.007 che cerca di ripetere gli sprazzi messi in mostra in Olanda, quindi none e decime le due Honda del team di Lucio Cecchinello, con il nipponico Takaaki Nakagami che ha preceduto il britannico Cal Crutchlow, con un distacco rispettivamente di 1.025 e 1.049.

Non va oltre la 13esima posizione Franco Morbidellli (Yamaha Petronas) che si ferma a 1.122 dal compagno di scuderia, quindi è 15esimo Danilo Petrucci (Ducati) a 1.176 dalla vetta ed a 3 decimi da Dovizioso, mentre si può parlare di prima sessione di prove libere complicata per Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Pramac) che, dopo un caduta in avvio, non è andato oltre il 18esimo posto a 1.339.

La classe regina tornerà in pista alle ore 14.10 per la FP2, nella quale, con molta probabilità, vedremo Marc Marquez iniziare a forzare sul serio, sia sul giro secco, sia sul passo gara. Le Yamaha sono avvertite.

CLASSIFICA TEMPI FP1 GP GERMANIA 2019 – MOTOGP

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 288.6 1’21.390

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 293.8 1’21.464 0.074 / 0.074

3 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 288.8 1’21.964 0.574 / 0.500

4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.6 1’21.967 0.577 / 0.003

5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 290.6 1’22.251 0.861 / 0.284

6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 294.1 1’22.282 0.892 / 0.031

7 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 295.0 1’22.365 0.975 / 0.083

8 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.2 1’22.397 1.007 / 0.032

9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 288.3 1’22.415 1.025 / 0.018

10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 292.6 1’22.439 1.049 / 0.024

11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 291.8 1’22.458 1.068 / 0.019

12 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 288.2 1’22.487 1.097 / 0.029

13 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 287.7 1’22.512 1.122 / 0.025

14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 293.0 1’22.543 1.153 / 0.031

15 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 290.1 1’22.566 1.176 / 0.023

16 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 290.4 1’22.705 1.315 / 0.139

17 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 293.0 1’22.729 1.339 / 0.024

18 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 291.8 1’22.729 1.339

19 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 288.7 1’22.762 1.372 / 0.033

20 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 292.4 1’22.856 1.466 / 0.094

21 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 291.4 1’22.898 1.508 / 0.042

22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 287.1 1’23.957 2.567 / 1.059