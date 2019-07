Rossi: "L'obiettivo è essere veloci, devo ritrovare il feeling con la Yamaha"

Valentino Rossi si approccia al nono round del Mondiale 2019 di MotoGP, sul tracciato del Sachsenring (Germania), con la voglia di riscattare gli ultimi deludenti risultati. Il campione di Tavullia, reduce dal triplo “zero” del Mugello, di Barcellona e di Assen, deve assolutamente porre fine a questa tendenza negativa.

Sul Ring c’è l’occasione per metterci una pietra sopra anche se i dubbi e le perplessità albergano nell’animo del “Dottore” che fatica a trovare la retta via su una Yamaha decisamente “enigmatica”, che non gli dà la sicurezza necessaria per essere performante su tutte le piste (fonte it.motorsport.com):

" L’obiettivo? Non saprei. E’ difficile da dire se si parla di posizioni. Però si capisce quasi subito se possiamo essere più competitivi e stare nei dieci in tutti i turni per fare direttamente la Q2. Questa è una pista difficile, su cui è importante gestire anche le gomme, quindi ci saranno sicuramente degli alti e bassi per tutti. L’anno scorso però qui sono andato forte e penso di aver fatto una delle gare più belle dell’anno. La cosa più importante è ritrovare il feeling con la moto, perché Assen e Mugello sono stati due weekend difficili, nei quali sono andato sempre abbastanza piano. Il target quindi è di cercare di essere il più avanti possibile "

Valentino Rossi Getty Images

Ma qual è il problema di Valentino con la M1? Se lo chiedono in tanti e la risposta del nove volte iridato è la seguente: