1) Marquez nel suo giardino di casa: gara chiusa prima di partire?

I numeri parlano chiaro e sono di facile lettura: da 9 anni (nove) di fila Marc Marquez vince qui al Sachsenring. Ha trionfato in 125, nei due anni di Moto2 e nei suoi sei anni di MotoGP. Qualcosa di incredibile, naturalmente è record assoluto. Nessuno è in grado di battere il Cabroncito in Germania, l'unico limite è se stesso. Anche ad Austin dicevamo le stesse cose e sappiamo tutti come è finita in Texas ad inizio stagione, con Marquez per terra quando era in fuga. Tutto può accadere, certo che Marc parte da strafavorito.

2) Quartararo e Viñales saranno gli unici rivali del Cabroncito?

Maverick Viñales festeggia la prima vittoria nel 2019 insieme a Quartararo ad Assen, Getty ImagesGetty Images

Chi può avere delle carte da giocare contro il Campione del Mondo in Germania? Sicuramente Viñales e Quartararo, i due uomini più in forma del circus dopo naturalmente Marquez. Maverick si è finalmente sbloccato ad Assen con la vittoria, dimostrando di aver ritrovato il feeling perduto con la M1. Fabio Quartararo è il rookie dell'anno e in Olanda ha fatto la corsa migliore della sua breve carriera, nonostante un braccio operato pochi giorni fa. Entrambi arrivano al Sachsenring col morale alle stelle, saranno i rivali di Marquez.

3) Dovizioso e Petrucci (fresco di rinnovo): che gara possono fare?

Non è stata certo una gara indimenticabile quella di Assen per le Ducati e ora si va su una pista ancora più complicata per la Desmosedici. L'idea naturalmente è quella di vincere, l'impressione è che si baderà per lo più a limitare i danni, consci che Marquez ha una marcia in più. Per tutta la settimana però si è pensato ad altro: al rinnovo di Danilo Petrucci. Il Petrux dopo la gara olandese non ci è andato per nulla leggero, dicendo di non essere libero di correre contro il compagno di squadra. Le parole non sono piaciute al team, ma alla fine l'accordo si è trovato, Ora l'alfiere di Terni potrà gareggiare senza patemi, mentre il Dovi è chiamato all'ennesima impresa impossibile, quella provare a battere Marquez.

4) Cosa ci si può attendere da Valentino Rossi?

Valentino Rossi a terra dopo la caduta ad Assen al sesto giro, Getty ImagesGetty Images

Dati alla mano questo è il peggior momento della carriera di Valentino Rossi. Tre zeri consecutivi li aveva già ottenuti, ma mai in Yamaha e mai quando aveva tra le mani una moto competitiva. Invece ora, mentre i compagni vincono gare e vanno ripetutamente a podio, lui è reduce da tre cadute di fila e in due di queste era lontano dai primi nelle retrovie. Inoltre ora c'è il Sachsenring, pista dove non si è mai trovato bene in carriera, anche se l'anno scorso è arrivato secondo. Cosa aspettarsi dal Dottore? Difficile a dirsi: lui non getterà mai la spugna, però deve dare risposte.

I piazzamenti di Valentino Rossi in questo 2019

GARA PIAZZAMENTO Qatar 5° Argentina 2° USA 2° Jerez 6° Francia 5° Italia Rit Catalunya Rit Olanda Rit

5) Dopo tanti problemi, finalmente parte la MotoE: sarà il futuro?

Die MotoE beim Test in ValenciaGetty Images

" Sono curioso di vedere la gara della MotoE, anche se penso che la motorizzazione elettrica sia più adatta alla mobilità urbana, non è ancora pronta per il motorsport. Sono molto curioso di sentire come andranno... Ci sono tanti piloti forti, alcuni hanno vinto dei mondiali, e dei nomi impotanti come Gibernau" [Valentino Rossi, 4/7/2019, GPOne.com] "

Se ne parla da anni, è stato a rischio cancellazione dopo l'incendio di Jerez, ma ora ci siamo. Questa domenica in Germania comincia il campionato del futuro, quello della MotoE. Si corre con dei bolidi elettrici, prodotti dall'italianissima Energica Ego Corsa di Modena. Le moto avranno una velocità massima di 270 km/h, 163 CV e un'autonomia di circa 10 giri. 18 piloti si giocheranno il mondiale che sarà a supporto delle solite tre classi su quattro circuiti diversi, per sei Gran Premi totali. Ci sono protagonisti del passato che tornano in auge in questa categoria, come Alex De Angelis, Randy De Puniet, Bradley Smith e il mitico Sete Gibernau. La corsa sarà alle 10 di mattina, prima della Moto3. Speriamo di vedere un bello spettacolo.

