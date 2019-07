Valentino Rossi non si arrende: "In Germania dobbiamo essere veloci fin da subito"

Un’altra domenica negativa per Valentino Rossi quella dell'ultimo fine settimana del Mondiale 2019 di MotoGP. La caduta sulla pista sempre amata di Assen ha deluso le sue aspettative e quelle dei suoi tifosi. Il Dottore, infatti, ha totalizzato il terzo ritiro consecutivo dopo quelli del Mugello e di Barcellona. Una sequenza negativa resa ancor più pesante se si guarda al successo dell'altra Yamaha di Maverick Vinales nella "Cattedrale del Motociclismo". Appare chiaro che il 9 volte iridato deve reagire già da questo weekend in Germania per mettere fine a questa serie amara e dare seguito agli ottimi risultati delle prime gare dell'anno:

" Per noi questo non è un momento positivo. Finire così la gara di Assen è stato davvero un peccato perché mi sentivo molto bene dopo il warm-up. Ero veloce, ma alla fine ho concluso la gara con un altro zero. La cosa positiva è che ora arriviamo dritti al Sachsenring e possiamo immediatamente lavorare in un altro weekend di gara. Sarà molto importante capire se i cambiamenti fatti per la gara di domenica scorsa saranno positivi anche in questo circuito. Cercheremo di essere competitivi sin dall'inizio del primo turno di prove libere di venerdì (@it.motorsport.com). "