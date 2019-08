Brutto incidente con Quartararo al via: Andrea Dovizioso portato via in barella da Silverstone

È finito dopo pochi istanti il GP di Silverstone per Fabio Quartararo e Andrea Dovizioso. Alla prima curva, il pilota francese è scivolato sull'asfalto ed è finito sulla traiettoria di Dovizioso: il driver della Ducati non ha potuto evitare lo scontro con la moto stesa a terra ed è caduto anche lui rovinosamente a bordopista, tra le scintille sprigionate dal mezzo.

Dopo qualche attimo di enorme apprensione, Dovizioso è riuscito a rialzarsi sulle sue gambe, ma è stato comunque portato via in barella dal circuito e trasportato al centro medico per gli accertamenti del caso. Ha sofferto una momentanea perdita di memoria, ma le sue condizioni generali non sono apparse gravi. Il ducatista è stato poi condotto in ospedale per essere sottoposto a una TAC.

"Sta bene, c'è stato un momento in cui aveva perso leggermente coscienza, ma tutte le analisi che abbiamo fatto sono negative, ha spiegato il direttore medico della MotoGp, Angel. Ha orientamento, è cosciente e si è ripreso. L'abbiamo mandato a Coventry per sottoporlo a una Tac per i dolori che ha all'anca".

Reduce dalla vittoria in Austria, Dovizioso occupa il secondo posto in classifica alle spalle di Marc Marquez ma, dopo questo incidente, può verosimilmente dire addio alle ultime residue speranze di una grande rimonta.