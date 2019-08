1 - Si ritorna a Silverstone dopo la figuraccia. Come andranno le cose?

Pioggia battente a SilverstoneGetty Images

La MotoGP torna in pista a Silverstone dopo la clamorosa figuraccia della scorsa stagione. Riavvolgiamo il nastro e ripercorriamo brevemente cosa è accaduto. Ad inizio 2018 l'organizzazione del circuito ha deciso di riasfaltare il tracciato: per la F1 non ci sono stati problemi, mentre in MotoGP è arrivato il diluvio durante le qualifiche, con la celebre curva Stowe che si è totalmente allagata, portando a diverse cadute e a fratture multiple alla gamba per il povero Tito Rabat. Subito il nuovo asfalto è stato messo sotto accusa, per nulla drenante in un paese come l'Inghilterra dove piove un giorno si e l'altro pure. La domenica della gara la pioggia torrenziale per tutto il giorno ha portato all'annullamento di tutte le corse. Figuraccia incredibile, per un tracciato ricchissimo di storia come quello inglese. Ora l'asfalto è stato di nuovo rifatto, anche se in F1 non ha convinto in toto. Molte buche sono rimaste e molte altre ne hanno fatte Hamilton e compagni. Il meteo per ora sembra clemente e non dovrebbe piovere nel weekend. Come andranno le cose?

2 - Andrea Dovizioso vs. Marc Marquez. Nuovo round in Gran Bretagna?

Lasciando le polemiche e tornando alle corse, sono passati ormai 10 giorni dalla stratorsferica impresa di Andrea Dovizioso al Red Bull Ring. Una vittoria che ha caricato tantissimo l'italiano, che ora punta a ripetersi sul veloce e tecnico tracciato britannico. Naturalmente non sarà facile: Marc Marquez su questa pista ha vinto poco, ma gli piace e ha tutte le carte in regola per dominare. Sarà ancora duello tra i due?

I RISULTATI DI MARQUEZ A SILVERSTONE

ANNO CLASSE RISULTATO 2010 125 1° 2011 Moto2 Rit 2012 Moto2 3° 2013 MotoGP 2° 2014 MotoGP 1° 2015 MotoGP Rit 2016 MotoGP 4° 2017 MotoGP Rit 2018 MotoGP Annullato

3 - Petrucci batterà un colpo dopo le due gare anonime a Brno e Red Bull Ring?

Petrucci GP ItaliaGetty Images

Se una parte del box Ducati sorride, l'altra è tutt'altro che felice. Danilo Petrucci viene dalle due gare paggiori della stagione e a Silverstone è chiamato al grande risultato. Chiusa ormai definitivamente l'infelice vicenda del ritorno di Jorge a Borgo Panigale, il Petrux deve tornare quello di maggio-giugno, costantemente vicino ai primi della classe. In Inghilterra ha ottenuto il primo podio della sua carriera, chissà che l'aria inglese non giovi al suo morale e alle sue prestazioni.

Il ritorno di Jorge Lorenzo: la frattura con la HRC sarà insanabile?

Jorge Lorenzo rotola nella ghiaia dopo la brutta caduta nelle FP1 del GP di Assen, EurosportEurosport

Nonostante non corra da oltre due mesi, si è parlato tantissimo di Por Fuera in quest'estate bollente. Sia per il suo viaggio alle Maldive con due vertebre rotte, mal digerito dalla casa giapponese, ma soprattutto per i suoi tentativi per ritornare in Ducati. I vertici di HRC sono infuriati per questo sgarro, dopo tutte le attenzioni date al pilota spagnolo in questi mesi, incluso il meeting in Giappone per cercare di mettere a punto una moto sulle sue caratteristiche. Sarà interessante vedere se e come Por Fuera riuscirà a sanare la frattura che lui ha creato all'interno del box.

5 - Yamaha sempre sotto esame. Quartararo arriverà ancora davanti a Rossi e Viñales?

Valentino RossiGetty Images

LA CLASSIFICA PILOTI YAMAHA

PILOTA PUNTI Valentino Rossi 103 Maverick Viñales 102 Fabio Quartararo 92 Franco Morbidelli 58

Per ultimo chiudiamo con la Yamaha, da anni ormai sempre un'incognita ogni weekend di MotoGP. Come andrà questa volta la M1? Tutti sono fiduciosi: Spielberg non era un tracciato considerato amico della Yamaha, ma la moto è andata forte, anche se lontano dai due vincitori. Silverstone si adatta maggiormente alle caratteristiche della M1, con curve veloci e un nuovo asfalto che dovrebbe garantire maggiore grip in accelerazione. Con il mondiale andato, è lotta tra Valentino, Maverick e Quartararo nella generale. Al momento Rossi è davanti di un solo punto su Viñales, ma attenzione al mitico Fabio che sta salendo di tono ogni gara e non è più una sorpresa.

