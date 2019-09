Le pagelle di Misano: Quartararo e Marquez da 10, Rossi quarto ma lontano da Viñales

Marc MARQUEZ Voto 10: Poteva benissimo rimanere dietro a Fabio, non c'era bisogno di questa vittoria, dato il mondiale ormai scontato. Ma Marquez è uno stratosferico campione, un alieno nato e programmato per dominare in lungo e in largo. E così oggi non ha lasciato nulla agli avversari, agguantando l'ennesimo successo della carriera. Rimane dietro per praticamente tutta la corsa, per poi attaccarlo all'ultimo con una manovra da fenomeno. Un cannibale.

Fabio QUARTARARO Voto 10: Nonostante la sconfitta si merita lui la palma di migliore in pista. Dopo una buona partenza comanda la corsa praticamente dall'inizio, tenendo a bada Marc Marquez per oltre venti giri. All'ultimo giro combatte come può contro Marquez, ma purtroppo si deve arrendere allo strapotere del Campione del mondo. La vittoria arriverà, è solo questione di tempo.

Maverick VIÑALES Voto 8: Ci si aspettava qualcosa in più da Top Gun dopo quello visto ieri. Invece parte bene, ma crolla in maniera un po' inspiegabile nella fase centrale della corsa. Nel finale ha il ritmo per tornare su, ma rimane sempre a due secondi dai primi.

Valentino ROSSI Voto 6: Vero, un quarto posto non è una brutta prestazione. Ma il Dottore è comunque la terza Yamaha al traguardo, lontano bene 12 secondi dalla vetta. Con una moto che qui doveva fare faville, la sufficienza è veramente risicata.

Valentino Rossi a TavulliaEurosport

Franco MORBIDELLI Voto 6 e mezzo: Eguaglia il suo miglior risultato in carriera in MotoGP. Tiene a bada Rossi dietro per diversi giri, arrivando al traguardo alle spalle del Dottore di un nulla. Certo, Quartararo con le stessa moto è davanti di una vita...

Andrea DOVIZIOSO Voto 5 e mezzo: Cosa è successo alla Ducati? In questo weekend la moto italiana ha fatto fatica sul circuito romagnolo. Dovizioso ci ha provato in tutti i modi a farla andare, purtroppo il forlivese non è andato oltre la sesta piazza. Un passo indietro da analizzare.

Pol ESPARGARO Voto 7: Dopo l'exploit di ieri era stato buon profeta, dicendo di non avere per nulla il ritmo per stare coi primi. E così accade, anche se Pol è bravo a tenere dietro per molti giri i vari Rossi, Dovizioso e Rins.

Alex RINS Voto 5: A Silverstone aveva stupito tutti, a Misano torna sulla terra. Non ruba l'occhio nelle qualifiche, in gara prima si prende il long lap penalty per il taglio di chicane e poi finisce a terra. Torna quarto nella generale.

Danilo PETRUCCI Voto 4 e mezzo: Che dire? Periodo abbastanza complesso da analizzare per il Petrux, che in questo weekend si fa battere da Miller al traguardo e, per quasi tutta la corsa, anche da Michele Pirro. Dove è finito il Danilone Petrucci del Mugello?

Takaaki NAKAGAMI Voto 4: Per tutto il weekend è davanti a Crutchlow, facendo tappa fissa in top ten mentre Crutchlow è fuori dal Q2. In gara però rovina tutto cadendo da solo dopo pochissime tornate. Peccato, butta via una grossa occasione per ottenere un bel risultato.