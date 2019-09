Le Yamaha dovevano dominare a Misano. Dopo i test ci si aspettavano le M1 pronte alla vittoria nel Gran Premio di San Marino. Le moto giapponesi vanno fortissimo, ma si devono sempre inchinare a Marc Marquez.

Dopo due sconfitte all'ultima curva il Cabroncito torna alla vittoria, alla sua maniera. Di giustezza, di grande rabbia, al termine di una gara sempre corsa sornione dietro a Quartararo, per poi attaccarlo all'ultima tornata. Un sorpasso fantastico, una manovra da fenomeno quale è. Settima vittoria stagionale per il Cabroncito, che allunga ancora di più in un mondiale ormai deciso.

Poteva benissimo rimanere dietro a Fabio, non c'era bisogno di questa vittoria, dato il mondiale ormai scontato. Ma Marquez è uno stratosferico campione, un alieno nato e programmato per dominare in lungo e in largo. E così oggi non ha lasciato nulla agli avversari, agguantando l'ennesimo successo della carriera.

Marquez grandioso, epico, fantastico. Ma a Misano abbiamo assistito un immenso Quartararo. Fabio si porta in testa dopo poche tornate, rimanendoci sino al penultimo giro. El Diablo tiene dietro Marquez in maniera autoritaria, chiudendo ogni spazio all'avversario. Nel finale combatte come può ma purtroppo si deve arrendere.

Capitolo Yamaha. Ci sono quattro M1 nei primi cinque posti, nessuna però vincente. Quartararo secondo, Viñales terzo. Top Gun parte bene, ma nella fase centrale crolla, perdendo tanto terreno sui primi due. Alla fine si accontenta del podio, davanti a Rossi e a Morbidelli. Il Dottore non parte bene e perde diverso tempo dietro a Pol Espargaro. Così dopo la rimonta è troppo staccato per lottare per il podio. Quinto il Morbido.

Sesto un anonimo Dovizioso. Dopo il bel successo dello scorso anno, il Dovi non ne ha per lottare coi primi e si deve accontentare. Ducati in netto calo su una pista povera di grip. Da analizzare la prestazione della Desmosedici, con tutti i piloti nelle retrovie. Miller e Petrucci sono in top ten per il rotto della cuffia, Bagnaia e Pirro a terra.

Per il resto male Rins, finito per terra, come Crutchlow e Nakagami. Lorenzo in solita grande difficoltà, Iannone non corre per un problema alla spalla.

E così ormai il mondiale è andato. Ma non c'è pausa, tra sette giorni si corre ad Aragon.

I 5 momenti della gara

- Pronti via e Viñales va in testa davanti a Quartararo, Morbidelli, Marquez, Pol, Rins, Rossi e Dovizioso. Il Cabroncito attacca e passa subito il Morbido, andando all'inseguimento di Maverick e Fabio, subito in fuga.

- El Diablo supera Viñales dopo pochi giri. Top Gun va un po' in crisi e viene passato anche da Marquez. Cade intanto Nakagami, dietro Morbidelli comanda il gruppo con Pol, Rins, Rossi, Dovizioso. Nono Miller, decimo Mir, poi Petrucci.

- Marquez è vicinissimo a Quartararo, mentre Viñales è ormai lontanissimo. Gara molto strana, ci si aspettava un gruppetto davanti di piloti molto vicini, mentre invece dopo sette giri i divari sono molto ampi. Rossi passa la KTM di Pol Espargarò.

- Dopo metà corsa Quartararo continua a tenere a bada Marquez. Terzo Viñales in solitaria, Rossi supera Morbidelli e va quarto. Quinto Dovizioso, sesto Pol, cade Rins. Ottavo Miller, poi Mir e Pirro decimo.

- Ultimi giri dove ci si aspetta la zannata di Marquez. La zampata arriva all'ultimo giro. Un bel sorpasso, con Quartararo che prova a combattere contro il rivale, che però tiene e va a vincere davanti a El Diablo, Viñales, Rossi, Morbidelli e Dovizioso.

La statistica chiave

Prosegue la striscia clamorosa di Marc Marquez che, quando arriva a sotto la bandiera a scacchi, chiude o primo o secondo. Alieno.

La dichiarazione

Marc MARQUEZ: "Sapevo che non era necessario vincere guardando Dovizioso, ma alla fine ho deciso di provarci all'ultimo giro. Sapevo che Fabio era forte nel T3 e così l'ho passato prima, per poi chiudere tutte le curve".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Fabio QUARTARARO: Nonostante la sconfitta si merita lui la palma di migliore in pista. Dopo una buona partenza comanda la corsa praticamente dall'inizio, tenendo a bada Marc Marquez per oltre venti giri. All'ultimo giro combatte come può contro Marquez, ma purtroppo si deve arrendere allo strapotere del Campione del mondo. La vittoria arriverà, è solo questione di tempo.

Il peggiore

Takaaki NAKAGAMI: Per tutto il weekend è davanti a Crutchlow, facendo tappa fissa in top ten mentre Crutchlow è fuori dal Q2. In gara però rovina tutto cadendo da solo dopo pochissime tornate. Peccato, butta via una grossa occasione per ottenere un bel risultato.