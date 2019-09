Marquez: "Bello vincere in Italia, avevo una motivazione extra dopo quello che è successo"

La gioia di Marquez

" Sapevo che non era necessario vincere ma onestamente dopo quanto accaduto ieri ho avuto una motivazione ulteriore. E ci ho provato all'ultimo giro. Quartararo era molto veloce nel settore tre, era necessario superarlo prima e poi chiudere le curve nel finale. É molto bello vincere qui a Misano, in Italia, e avere adesso così tanto vantaggio in classifica "

Queste le parole dello spagnolo Marc Marquez vincitore con la Honda del GP di San Marino, settimo successo stagionale.

" Oggi è stato Quartararo il vincitore, ha fatto una gara strepitosa. Io avevo più pneumatico ed è stato più facile. Avevo due motivazioni per vincere. Avevo perso due gare nell'ultima curva e poi quanto accaduto ieri mi ha dato un extra in più, mi ha svegliato. Potevo anche cadere ma pensavo solo alla gara. Quartararo è pronto per vincere una gara e vincere un mondiale. È molto giovane, lavora forte, il prossimo anno sarà un avversario per il titolo "

Fabio Quartararo

" È stata una gara difficile, ho dato il 100%. Marquez in questa stagione per due volte ha avuto l'esperienza di perdere all'ultimo giro. Stavolta è toccato a me. Resta però il miglior momento della mia carriera battagliare con un campione come lo spagnolo. Spero di poter ripetere gare così "

" Marquez aveva più motore, dalla curva sei alla otto la sua moto era come un aereo, alla curva 14 ho provato ma non è stato possibile. É stato molto bravo a gestire bene le gomme, aveva un grip più alto di noi. Io il nuovo Leclerc? Sono un rookie, ho ancora molto da apprendere "

Maverick Vinales

" Ho dato il mio meglio ma non avevo un buon feeling. Non era la mia giornata, ho cercato di recuperare alla fine. Stiamo prendendo una certa regolarità e costanti. Dobbiamo cercare di migliorare per le prossime, c'è ancora da migliorare. Qui ho perso tanta trazione. Ad Aragon sicuramente miglioreremo "

Andrea Dovizioso

" Ci ho provato fino alla fine. Siamo riusciti a non perdere troppo, peccato per la sesta posizione, abbiamo portato a casa il massimo. Il gap era alto e lo abbiamo ridotto. Ma si è visto subito che buttava male ma siamo riusciti a recuperare nel week-end. Il grip che c'era non ti dava alternativa. Con l'asfalto dell'anno scorso saremmo stati più competitivi, per la vittoria non lo so. Stiamo guardando chi c'è dietro non purtroppo chi c'è davanti. Gli avversari sono migliorati e sono in tanti "

Valentino Rossi

Un quarto posto nella gara che può essere considerata di casa o quasi. Ci si aspettava forse qualcosa di più da Valentino Rossi nel GP di San Marino valido per il Mondiale di MotoGP. Il Dottore non è riuscito a battagliare per il podio e si è dovuto accontentare di piazzarsi ai piedi. Le sue parole nel post gara. Sulla gara:

" Speravo di lottare per il podio a Misano. La gara è stata come mi aspettavo, forse mi aspettavo Vinales più veloce e meno veloce Quartararo. In due-tre punti della pista perdevo troppo. Partendo da settimo è sempre dura, lottavo con Rins e Dovizioso e abbiamo perso tempo. Nella prima parte avevo davanti Rins poi Pol Espargarò, ero più veloce ma non riuscivo a passarli e ho impiegato troppi giri. Poi sono arrivato su Morbidelli e anche con lui ho fatto fatica "

Conclude: “Abbiamo cambiato tanto da inizio anno, ma il nostro potenziale è questo. Soprattutto in uscita curva scivoliamo troppo”.

Su Marquez:”Più che su di me oggi è contento perché ha vinto su Quartararo suo grande avversario per futuro”.