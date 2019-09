Il programma del GP di San Marino

Sabato 14 settembre

Prove libere 4 ore 13:30

Qualificazioni ore 14:10

Domenica 15 settembre

Gara ore 14:00

GP di San Marino: la gara sarà trasmessa in Pay per View e in chiaro su Tv8

L'intero weekend del GP San Marino sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 1 (Canale 201 satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky MotoGP, canale 208 di Sky. La gara sarà trasmessa anche in chiaro su TV8 (Canale 108).

GP di San Marino in Live-Streaming

Il GP San Marino sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet tramite installazione dell'app, e nella sezione streaming del sito web di TV8.