Moto2: Fernandez batte Di Giannantonio all'ultimo giro tra le polemiche. Terzo Marquez

Dopo la pole position, purtroppo il successo non arriva. Fabio Di Giannantonio corre da fenomeno, ma all'ultima tornata si deve inchinare ad Augusto Fernandez che vince tra le polemiche la seconda gara consecutiva, la terza della stagione.

Corsa non certo da ricordare, anzi. Le emozioni latitano, anche se il Diggia fa la voce grossa. In testa dal primo giro, l'italiano comanda in maniera autoritaria, cercando di limitare ogni attacco del buon Fernandez. Augusto pressa fino alla fine, con un ultimo giro estremamente polemico.

Si perché l'ultima tornata è da raccontare. Di Giannantonio e Fernandez combattono per la vittoria, entrambi già con un warning per essere andati oltre la pista. Nell'ultimo giro però Fernandez esagera e finisce per due volte sul verde, sino a superare l'avversario con una manovra aggressiva. Augusto viene subito messo under investigation, ma comunque sale sul podio da vincitore.

Tutto molto strano. In Moto3 Dalla Porta è stato penalizzato di tre secondi all'arrivo per essere andato sul verde dopo un warning, la stessa cosa deve essere fatta anche per Fernandez. Però la Direzione Gara latita e prende tempo. Un vero peccato, anche perché il Diggia merita questo successo.

Terzo il solito, costante, Alex Marquez. Stavolta lo spagnolo non ne ha per stare davanti, così decide di stare guardingo e prendersi il podio, conquistando altri punti importanti nella generale. Il mondiale può solo perderlo lui. Quarto Luthi.

Gli altri italiani abbastanza lontani. Bastianini è nono, davanti a Baldassarri e Marini. Caduto Bulega. Ora zero stop, si va subito ad Aragon.

I 5 momenti della gara.

- Pronti via e Di Giannantonio rimane davanti. Secondo Fernandez, poi Marquez, Luthi, Gardner, Vierge, Lowes, Bastianini e Bezzecchi.

- Diggia tiene la testa, tallonato da Fernandez. Ma sono in quattro in fuga: i primi due più Marquez e Luthi.

- Cadono Bulega, Bezzecchi e Gardner. Di Giannantonio prosegue in testa, prendendosi qualche metro di vantaggio sugli avversari.

- La gara prosegue senza grossi scossoni: il Diggia è sempre davanti dall'inizio, Fernandez è vicino e lo attacca. Marquez è saldamente terzo davanti a Luthi. Poi Lowes, Binder, Navarro, Balda, Vierge e Bastianini.

- Ultimo giro dove succede di tutto: Di Giannantonio e Fernandez si prendono un track warning, ma nel finale Augusto va ancora sul verde. Il sorpasso arriva, ma è subito under investigation. Comunque Fernandez va sul podio da vincitore, davanti a Di Giannantonio. Chiude il podio Alex Marquez.

La dichiarazione

Alex MARQUEZ: "Speravo di avere il passo per vincere, ma poi ho deciso di stare tranquillo e di puntare al podio. Sono contento, ero al limite e non potevo andare più veloce di così. Sono comunque punti importanti per il campionato".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Fabio DI GIANNANTONIO: Al di là dell'arrivo ricco di polemiche, la gara di Fabio è da incorniciare. Dopo la pole incredibile, corre in testa dal primo giro con un'autorità pazzesca, nonostante sia un rookie. Poi le gomme un po' lo abbandonano, ma lui combatte con le unghie e con i denti contro Fernandez.

Il peggiore

Remy GARDNER: ieri sembrava in gran forma, quarto in qualifica e con un ritmo simile ai migliori. In gara però fatica sin dall'inizio finendo a terra dopo pochi giri. Occasione persa.