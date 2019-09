Ancora un'altra bellissima gara di Moto3, ricca di colpi di scena, cadute, ma soprattutto emozioni. A vincere, per la prima volta in carriera, è il giappo-riccionese Tatsuki Suzuki. Dieci vincitori diversi in stagione, è la prima volta nella storia che accade in 125/Moto3

Questo weekend è tutto suo. Tante volte era andato vicino al grande risultato, ma finalmente l'alfiere del team SIC58 riesce cogliere il bottino pieno. Corsi e ricorsi storici, con Tatsuki Suzuki che vince la sia prima gara sulla pista intitolata a Marco Simoncelli.

Secondo un ottimo McPhee. Un po' in sordina la gara del britannico, che però nel finale si sveglia, attacca e conquista un gran podio. Chiude il podio il solito costante Tony Arbolino. Quarto podio di fila per l'italiano, che continua a guadagnare punti su Lorenzo Dalla Porta.

La fiera dei ritiri. Tante cadute, soprattutto nelle prime fasi. E poi ci sono i ritiri: il più importante è sicuramente quello di Aron Canet, che finisce la gara anzitempo per un problema tecnico alla sua moto. Un vero peccato per lo spagnolo, che aveva ritmo per stare con i primi.

Capitolo Dalla Porta. Non è una gara spettacolare per Lorenzo, che fatica a stare con i big davanti. Nel finale si prende anche una penalità per essere andato troppo sul verde e chiude quindi ottavo. La nota positiva sono i punti guadagnati su Canet, ben 8, e quindi nella generale ha un vantaggio di 22 punti sull'avversario.

I 5 momenti della gara

- Suzuki parte bene ma poco dopo si fa superare da Arbolino. Terzo Canet, poi Masia, Arenas e Antonelli. Dalla Porta è ottavo, decimo Migno.

- Tante le cadute nei primi giri: fuori Toba, Arenas, Lopez, ma soprattutto arriva il colpo di scena del problema tecnico a Canet. Lo spagnolo rallenta ed è costretto al ritiro. Poco dopo altro brutto crash tra Antonelli e Vietti.

- E così Suzuki si ritrova in testa davanti ad Arbolino, Dalla Porta, Migno, Masia e Foggia quinto. Il giapponese riesce a comandare, ma Arbolino è vicino.

- Forse per la prima volta in stagione, i primi sette se ne vanno e sono loro a lottare per il successo. Suzuki si prende qualche metro e rimane in testa, dietro ci sono sempre Dalla Porta, Arbolino, Migno, Masia, McPhee e Ogura. Da dietro Masia è quello che ha il ritmo migliore e riesce a prendere e a passare Suzuki.

- Ultimi giri, come sempre, spettacolari, ricchi di sorpassi e controsorpassi. Suzuki torna davanti, mentre Migno cade e coinvolge anche Ogura. McPhee nel finale attacca ma rimane secondo, dietro a Suzuki che vince la prima gara in carriera. Terzo Arbolino, che guadagna punti su Dalla Porta che è ottavo, penalizzato per track limit

La dichiarazione

Tony ARBOLINO: "Sono molto contento del mio risultato. Non era facile con la gomma soft al posteriore. Voglio continuare a lavorare e a fare punti".

La statistica chiave

Per la prima volta in stagione Canet non va a punti. Nessun pilota della Moto3 è riuscito ad andare a punti in tutti gli appuntamenti.

Il tweet da non perdere

Il migliore

Tatsuki SUZUKI: Finalmente Tatsu! Bellissima pole di ieri, fantastica vittoria di oggi. E' quello che la merita di più: davanti per tantissimi giri, viene recuperato, ma lui non si arrende e fa tre ultimi giri da campione assoluto, vincendo nella pista dedicata a Marco Simoncelli.

Il peggiore

Marcos RAMIREZ: Dopo il fantastico successo di Silverstone, naviga nelle retrovie per tutto il weekend. Finisce nei 10 solo perché davanti sono tantissimi i ritiri per cadute o problemi tecnici.