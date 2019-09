MotoE: doppietta fantastica per Matteo Ferrari che vola in testa al mondiale elettrico

Terzo weekend stagionale per la MotoE, il primo con doppio appuntamento. Ma soprattutto sono due gare che, finalmente, parlano italiano. Si perché c'è un solo leader di questo weekend, che si chiama Matteo Ferrari

L'alfiere del team Gresini domina entrambe le corse, issandosi in testa al mondiale. Dura e combattuta la prima, stravinta la seconda. Vittorie di autorità di Matteo, ai primi successi in carriera nella classe elettrica.

Come al solito la MotoE regala spettacolo e bagarre. Il poleman Alex De Angelis rovina tutto con due cadute in due giorni, bene Garzo, Simeon va sul podio in Gara-1 ma cade al primo giro nella seconda corsa.

Ora con le gare fuori Europa il mondiale elettrico va a riposo per un po'. Ci si rivede a Valencia per il Gran Finale.

Gara-1

Spettacolo e colpi di scena in Gara-1 di MotoE sabato a Misano. Il poleman Alex De Angelis è vittima di un violento high-side senza conseguenze. Il leader del mondiale Mike Di Meglio è vittima di un problema tecnico ed è costretto al ritiro. Caduta a carambola tra Niki Tuuli, Bradley Smith e Mattia Casadei alla curva della Quercia. Ne approfitta il buon Matteo Ferrari, che vince a Misano e regala all'Italia il primo successo della storia nella classe elettrica.

L'italiano guida in maniera ordinata la sua moto del team Gresini, riuscendo a tenere a bada Hector Garzo del team Tech-3. Lo spagnolo ci prova sino alla fine, ma deve arrendersi per soli due decimi. Chiude il podio Xavier Simeon.

Vittoria importante per Ferrari che si porta addirittura in testa al mondiale con due punti di vantaggio su Simeon e su Di Meglio

Gara-2

Nella seconda corsa del weekend De Angelis parte bene e rimane in testa, ma poco dopo Ferrari lo attacca e va davanti, mentre terzo è Canepa. Alex purtroppo fatica e viene superato anche da Garzo, Herrera e Casadei. Ferrari intanto se ne va e prende il largo, vincendo la prima gara della MotoE in solitaria, la seconda della carriera. Dietro è bagarre: De Angelis cade ancora e rovina tutto, Garzo va secondo anche se sotto investigazione per essere andato sul verde all'ultimo giro. Ottima terza piazza per Casadei che batte all'ultimo Canepa e la Herrera. Weekend perfetto per Ferrari che, sfruttando la caduta di Simeon e la brutta gara di Di Meglio, vola nel mondiale con questa doppietta in due giorni.

Il tweet da non perdere

Il migliore

Matteo FERRARI: Che weekend di Matteo, che si ritrova in griglia secondo per pochi centesimi, stravince gara-2 dopo un grande successo nella prima corsa. Dopo prime due gare non semplici, a Misano domina in lungo e in largo e vola in testa al mondiale.

Il peggiore

Alex DE ANGELIS: Un gran peccato. Ottiene la pole in maniera grandiosa, ma in gara fatica terribilmente. Nella prima corsa si becca una brutta botta con un violento high-side, fortunatamente senza conseguenze. Gara-2 invece comincia al meglio, ma poco dopo perde terreno e crolla in classifica. Purtroppo però finisce ancora in terra.