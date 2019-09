Rischio impatto tra Marquez e Rossi, Marc: "Non ho capito le sue intenzioni"

Pole a Vinales, che batte Espargaro e Quatrararo, ma il fatto saliente delle qualifiche del GP di San Marino riguarda quanto successo tra Valentino Rossi e Marc Marquez proprio nell'ultimo minuto utile per stampare il miglior tempo .

Cosa è accaduto

Marc Marquez stava inseguendo il suo best time quando si ritrova davanti Valentino Rossi, quando però il suo tempo sembra già destinato a non essere il migliore. Il pilota Honda attacca e supera Valentino, ma poi va largo e finisce con le ruote fiori dalla pista. A quel punto Valentino si sposta sulla sinistra finendo di fatto sulla traiettoria di Marc: è qui che i due rischiano il contatto, anche se in effetti non si toccano. Vale e Marc si guardano e sembrano scusarsi l'uno con l'altro per l'accaduto.

Marquez: "Sorpasso di Rossi un po' strano, non ho capito le sue intenzioni"