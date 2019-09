Un super Quartararo comanda le terze libere davanti a Viñales. Valentino Rossi è 7°

Fabio Quartararo ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di San Marino 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre a Misano sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. Il francese, già primo nella FP1 e secondo nella sessione pomeridiana del venerdì, ha sfruttato al meglio la coppia di gomme morbide che ha montato nel finale del turno, ha percorso due giri veloci in rapida sequenza ed è così riuscito a fermare il cronometro sull'1'32"081 facendo capire di essere uno dei seri pretendenti alla pole position che verrà messa in palio nelle qualifiche. L'alfiere della Yamaha ha preceduto Maverick Vinales di 0"356, a ulteriore dimostrazione che le moto della scuderia di Iwata sono veramente molto performanti su questa pista e che possono togliersi grandissime soddisfazioni.

Sorpresa Pol Espargarò, Rossi attardato

La sorpresa del mattino è lo spagnolo Pol Espargarò, terzo con la KTM a 0.565. Marc Marquez si conferma estremamente competitivo sulla riviera romagnola ma al campione del mondo manca ancora qualcosa per fare la differenza sia sul giro secco che sul passo gara e per l'iberico della Honda non sarà facile contrastare le Yamaha, al momento è quarto a 0"605 anche se oggi pomeriggio sarà sicuramente della partita per le posizioni che contano. Franco Morbidelli ottimo quinto a 0"975 in sella a un'altra Yamaha, appena davanti al giapponese Takaaki Nakagami (sesto a 1"017 in sella alla Honda) e a Valentino Rossi che è settimo attardato di 1"022. Il Dottore fatica ancora un po' nonostante l'ottimo rendimento della Yamaha e non riesce a essere al livello dei compagni di marca, c'è ancora qualcosa da aggiustare in ottica qualifiche e gara ma l'accesso diretto al Q2 è molto positivo come lo è per lo spagnolo Alex Rins (Suzuki, ottavo a 1"059) mentre le Ducati faticano davvero troppo a Misano. Il migliore è il collaudatore Michele Pirro (nono a 1"213), Andrea Dovizioso è soltanto decimo a 1"259 e non riesce a ingranare, Danilo Petrucci è addirittura 17esimo a 1"599 e dovrà disputare il Q1 dove tra gli altri ci saranno anche Francesco Bagnaia (14esimo a 1"367), Andrea Iannone (21esimo a 2"300) e Jorge Lorenzo (19esimo a 1"870).

I tempi delle libere 3 del GP di San Marino e della Riviera di Rimini

1. Fabio Quartararo (FRA, SRT Yamaha) 1'32"081

2. Maverick Viñales (SPA, MotoGP Yamaha) 1'32"437

3. Pol Espargarò (SPA, Factory Racing KTM) 1'32"646

4. Marc Marquez (SPA, Team Honda) 1'32"686

5. Franco Morbidelli (ITA, SRT Yamaha) 1'33"056

6. Takaaki Nakagami (JPN, LCR Honda) 1'33"098

7. Valentino Rossi (ITA, MotoGP Yamaha) 1'33"103

8. Alex Rins (SPA, ECSTAR Suzuki) 1'33"140

9. Michele Pirro (ITA, Team Ducati) 1'33"294

10. Andrea Dovizioso (ITA, Team Ducati) 1'33"340

11. Johann Zarco (FRA, Factory Racing KTM) 1'33"373

12. Miguel Oliveira (POR, Tech 3 KTM) 1'33"426

13. Cal Crutchlow (GBR, CASTROL Honda) 1'33"432

14. Francesco Bagnaia (ITA, Pramac Racing Ducati) 1'33"448

15. Joan Mir (SPA, ECSTAR Suzuki) 1'33"497

16. Jack Miller (AUS, Pramac Racing Ducati) 1'33"550

17. Danilo Petrucci (ITA, Team Ducati) 1'33"680

18. Aleix Espargarò (SPA, Team Gresini Aprilia) 1'33"890

19. Jorge Lorenzo (SPA, Team Honda) 1'33"951

20. Tito Rabat (SPA, Avintia Racing Ducati) 1'34"177

21. Karel Abraham (CZE, Avintia Racing Ducati) 1'34"423

22. Andrea Iannone (ITA, Team Gresini Aprilia) 1'34"537

23. Hafizh Syahrin (MAL, Tech 3 KTM) 1'34"644