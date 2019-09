I test erano stati buoni profeti, con le Yamaha fortissime a Misano. In questo sabato i pronostici vengono rispettati e le M1 fanno la voce grossa nelle qualifiche del Gran Premio di San Marino.

Davanti a tutti domani partirà Maverick Viñales. Top Gun è l'unico a fare la strategia dei tre tentativi che paga i dividendi all'ultimo tentativo. Bravo lo spagnolo a sfruttare al meglio la sua Yamaha e a battere un incredibile Pol Espargaro.

Si perché, a sorpresa, in mezzo alle Yamaha si issa la KTM del mitico Pol. Lo spagnolo aveva dimostrato di avere il passo già nelle libere, passano direttamente in Q2 con un gran tempo. Ma in qualifica Espargaro fa un giro da campione e per poco non ottiene la pole. Prima fila comunque ottima per Pol, davanti a El Diablo.

Ormai sta diventando un classico. Fabio Quartararo è sempre il più forte nelle libere, ma quando conta spesso gli rimane il colpo in canna e anche oggi nel giro decisivo sbaglia, lasciando la pole agli altri. Il passo comunque c'è per il francese, che domani per è uno dei favoriti per la gara. Quarto il Morbido.

Poi i big. Quinto Marquez, seguito da Dovizioso e Valentino Rossi. La Ducati fatica terribilmente su questa pista, con solo il Dovi (e il buon Pirro) nel Q2. Andrea ottiene il massimo con la Desmosedici, che oggi fatica con il poco grip dell'asfalto romagnolo.

Invece altro piccolo capitolo della saga Rossi-Marquez. I due nel finale si ostacolano a vicenda e si rovinano entrambi il giro. Vedremo se ci saranno altri strascichi polemici.

Per la gara sarà bagarre. Tutte le Yamaha e Marquez hanno un ottimo passo. Poco più staccati Rins e Dovizioso. Sicuramente ci sarà spettacolo

La griglia di partenza

I 4 momenti della qualifica

- Q1 entusiasmante, dato che sono in tanti in grado per lottare per la qualifica. Subito parte a fionda Mir, che va in testa davanti al buon Miller. Ma i tempi migliorano e i caschi rossi fioccano.

- Nel secondo tentativo Zarco piazza la zampata e va in testa, qualificandosi per il Q2. Per il secondo posto è guerra: alla fine la spunta Mir, Bagnaia terzo si ferma solo a 3 millesimi dalla Suzuki. Quarto Crutchlow, poi Aleix, Miller, Petrucci e Lorenzo.

- Subito le Yamaha dettano il ritmo ad inizio Q2. Quartararo va subito davanti, poi Morbidelli. Terzo Viñales che fa addirittura tre tentativi, male Dovizioso e Marquez nel primo tentativo.

- Nel finale però Quartararo sbaglia e non migliora. Da dietro a sorpresa arriva un fantastico Pol Espargaro che conquista momentaneamente la pole, ma poco dopo Maverick Viñales gli va davanti. All'ultimo giro screzio in pista tra Marquez e Rossi, che si ostacolano a vicenda e nessuno dei due migliora il suo giro.

La dichiarazione

Fabio QUARTARARO: "Oggi l'obiettivo era la prima fila. Faccio fatica con la gomma davanti. Per domani però sono più tranquillo".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Pol ESPARGARO: Già questa mattina aveva fatto vedere grandi cose. Totalmente al limite, ma Pol nelle staccate di Misano riesce a fare qualcosa di incredibile e domani partirà addirittura in prima fila.

Il peggiore

Danilo PETRUCCI: Capire cosa sia successo è alquanto difficile. Nei test di qualche giorno fa il Petrux aveva fatto fatica, ma negli ultimi giri sembrava avesse trovato la quadra con ottimi tempi. Invece da venerdi mattina è sempre stato lento, fino a rimanere fuori nel Q1. L'impressione è che domani farà fatica ad entrare nei dieci.