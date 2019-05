Marc MARQUEZ Voto 10 e Lode: Il disastro di Austin è dimenticato. Domina in lungo e in largo e torna in testa al mondiale nonostante uno zero. E' il primo a vincere due gare quest'anno. Vittoria numero 46 in carriera in MotoGP.

Alex RINS Voto 9 e mezzo: Altra sontuosa prestazione dello spagnolo, assolutamente in un periodo di forma smagliante. Parte nono, rimonta e finisce secondo da solo. Ad un punto da Marquez nel mondiale, sta vivendo un sogno.

Maverick VIÑALES Voto 8: Gara molto solida di Top Gun, che porta la Yamaha sul podio e a Jerez è un grandissimo risultato. Corsa costante e con un ottimo ritmo, alla fine è anche la migliore M1 al traguardo.

Andrea DOVIZIOSO Voto 6 e mezzo: E' una delle grandi delusioni di questa gara. La Ducati nelle libere aveva messo in mostra un buon passo, non confermato però in gara. Alla fine il Dovi attacca Maverick per il podio, ma si deve accontentare della quarta piazza. A Le Mans deve tornare a vincere se vuole pensare di dar fastidio al Cabroncito per il mondiale.

Danilo PETRUCCI Voto 6 e mezzo: Per la prima volta non è sesto e questo è già un buon risultato. Ma ancora una volta non è mai nelle posizioni di vertice, sempre costante ma mai tra i primi. Ci si aspetta ad ogni gara l'esplosione che, per il momento, non c'è.

Valentino Rossi, Getty ImagesGetty Images

Valentino ROSSI Voto 7: Parte 13mo e chiude sesto, per cui sicuramente limita i danni. Ma Valentino paga soprattutto la brutta posizione di partenza. Se fosse partito più avanti avremmo visto forse un'altra corsa. Invece perde tanto tempo nei primi giri con Nakagami e Miller, nel finale rimonta.

Franco MORBIDELLI Voto 7 e mezzo: Gara che lascia un po' l'amaro in bocca quella dell'italiano. Franco parte bene e rimane alle spalle di Marquez, poi nella seconda parte di gara crolla sino a chiudere anche dietro a Valentino Rossi. Comunque un ottimo weekend per lui.

Fabio QUARTARARO Voto 9: Weekend pazzesco del francese che, dopo una splendida pole, gareggia quasi al ritmo di Marc Marquez. Fabio vola in seconda posizione, sino al problema tecnico al cambio. Un vero peccato, ma la prestazione spumeggiante rimane.

Johann ZARCO Voto 5: In una pista dove ha fatto sempre buone prestazioni, chiude fuori dalla top ten, ancora una volta dietro al compagno di squadra. Pilota perso, che non si trova minimamente con la nuova KTM. Questo ha sempre dimostrato di avere grandi numeri ma non riesce più a metterli in mostra.

Jorge LORENZO Voto 4: Weekend incredibile. Ci si aspettava la sua rinascita e Jerez, invece dopo delle ottime libere del venerdi crolla miseramente. E così mentre Marquez domina davanti, lui chiude ai margini della zona punti, lontanissimo dai primi. Nell'anno del debutto in Ducati era andato a podio, con la Honda invece naviga nelle retrovie. Ancora peggio.