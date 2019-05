Marquez: "E' stata difficile di testa, ma ora mi sento bene"

" Onestamente, è stata più una difficoltà mentale che fisica. Dopo l'errore a Austin, non è stato facile. Mi sento molto bene. Ho guidato in modo molto scorrevole, sono molto contento. Ad Austin eravamo delusi e ora siamo di nuovo in testa al campionato "

Così il pilota della Honda, Marc Marquez, che è tornato al successo in MotoGp sulla pista di Jerez de la Frontera. "Ero convinto di me e della moto e con la mia squadra abbiamo capito l'errore" commesso nell'ultima gara, in Texas. "Ringrazio il team, godiamoci la vittoria", ha aggiunto il fenomeno con il numero 93.

Questo invece il commento di Alex Rins, pilota della Suzuki Ecstar, che ha tagliato il traguardo a Jerez de la Frontera alle spalle di Marc Marquez.

" Sono molto contento di questo secondo posto a Jerez, in Spagna. Non è stato semplice al via: sono partito un po' indietro, poi sono riuscito a recuperare diverse posizioni e sono felice di questo secondo posto "

Bel podio anche per Maverick Viñales, dopo un weekend difficile tutto all'insegna della rincora ai settaggi.

" Abbiamo faticato parecchio in partenza. Sono riuscito a conquistare delle posizioni. Il team sta lavorando benissimo. Qui ho sempre faticato, un podio per me è come una vittoria visto che abbiamo recuperato parecchie posizioni. E' stata dura ma abbiamo lavorato davvero sodo. Abbiamo trovato un sistema con cui mi sento molto meglio ma ancora si deve migliorare la moto. A un certo punto ho cercato di risparmiare la gomma di dietro. La moto ha risposto bene, ho visto i punti deboli e i punti forti. Dobbiamo ancora migliorare "

"Ho sempre fatto tanta, tanta fatica qui. Spero che questo podio possa dare più fiducia. Ho staccato molto tardi e non mi sono fatto sorpassare da Dovi e Petrux, ma la trazione ci manca tanto rispetto ai nostri concorrenti", ha concluso lo spagnolo.

Un po' deluso, invece, Andrea Dovizioso, che con questo quarto posto perde la leadership del Mondiale: