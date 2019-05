Marquez: "La giornata è andata bene, risolti i problemi di Austin"

Marc Marquez può ritenersi ampiamente soddisfatto del suo venerdì di prove libere con cui è incominciato il lungo weekend riservato al GP di Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo, infatti, ha firmato il miglior tempo nella sessione della mattina e ha concluso al secondo posto nella classifica combinata ad appena 12 millesimi da Danilo Petrucci: un riscontro estremamente positivo per il Campione del Mondo che a Jerez vuole riscattare la caduta di Austin e che ha incominciato il fine settimana col piede giusto.

Lo spagnolo ha raccontato la sua giornata a Marca: “Sono contento perché la giornata è andata bene. Io do il massimo e mi impegno, provo a migliorare e il mio team sarà sicuramente contento perché in fabbrica lavorano davvero tanto. Ieri mi hanno detto che hanno risolto alcuni problemi e questo mi ha motivato tantissimo“.

Marc Marquez è tornato anche sulla caduta di Austin: “Ci sono stati dei piccoli problemi , dei problemi di gioventù dovuti al fatto che quando porti un nuovo motore cerchi sempre di ottenere il massimo della potenza ma ogni tracciato ha delle curve differenti e questo può metterti in difficoltà. So cosa è successo negli USA ma non posso dirlo, sono comunque sicuro di avere a disposizione una moto in grado di vincere ovunque“.