Marc Marquez detta subito legge nelle prove libere 1 del GP di Spagna 2019 che ha preso il via questa mattina a Jerez. Il campione del mondo della Honda, con il dente avvelenato dopo la caduta nel GP di Austin, ha realizzato il miglior tempo in 1’37″921. Il classe 1993 ha strabiliato sin da subito con un passo gara inavvicinabile per la concorrenza, peraltro montando una gomma hard al posteriore, apparsa di gran lunga la più performante: non è un caso se la scelta sia stata poi imitata anche da qualche avversario. La prima impressione è che sarà durissima per chiunque pensare di poter strappare la vittoria a Marquez, anche se il fine settimana è lungo e potrebbe riservare sorprese.

Il fenomeno catalano ha preceduto di 124 millesimi il compagno di squadra Jorge Lorenzo, finalmente competitivo dopo un avvio di stagione da incubo. Il maiorchino sta gradualmente trovando il giusto feeling con la Honda e la pista di Jerez, tra le sue preferite, potrebbe consentirgli di dare l’assalto al primo podio di questo Campionato.

Avvio a due facce per la Yamaha, anche se le ombre prevalgono decisamente sulle luci. Maverick Vinales, sfruttando un set di gomme medie nuove negli ultimi minuti della sessione, ha agguantato la terza piazza a 0.191 dalla vetta, tuttavia in precedenza non aveva di certo brillato, denotando problemi in uscita di curva. Alla vigilia del week-end iberico Valentino Rossi era stato chiaro: “Questa gara ci dirà la verità e se potremo davvero lottare per il Mondiale“. La risposta, per il momento, è negativa. Il Dottore non è riuscito a trovare il giusto feeling e la 18ma posizione a ben 1″459 da Marquez fa suonare più di un campanello d’allarme.

Avvio non scintillante neppure in casa Ducati. Andrea Dovizioso, montando una gomma hard, ha strappato una quinta posizione con l’ultimo tentativo utile a disposizione, fermandosi a 0.229 dal primato: il forlivese si è concentrato in prevalenza sulla ricerca della corretta configurazione in vista di domenica, tuttavia attualmente il gap nei confronti della Honda appare evidente. Non è andata meglio a Danilo Petrucci, ottavo ad oltre mezzo secondo.

Dopo la sorprendente vittoria del GP delle Americhe, lo spagnolo Alex Rins (Suzuki) per il momento è decimo a 0.613, preceduto anche da Franco Morbidelli.

Classifica prove libere 1 MotoGP - GP Spagna 2019

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 288.9 1’37.921

2 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 288.6 1’38.045 0.124 / 0.124

3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 284.7 1’38.112 0.191 / 0.067

4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 284.9 1’38.134 0.213 / 0.022

5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 287.7 1’38.150 0.229 / 0.016

6 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 285.0 1’38.209 0.288 / 0.059

7 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 289.1 1’38.464 0.543 / 0.255

8 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 288.6 1’38.474 0.553 / 0.010

9 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 285.4 1’38.478 0.557 / 0.004

10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 284.9 1’38.534 0.613 / 0.056

11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 290.2 1’38.800 0.879 / 0.266

12 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 285.2 1’38.897 0.976 / 0.097

13 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 289.2 1’38.905 0.984 / 0.008

14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.6 1’38.942 1.021 / 0.037

15 6 Stefan BRADL GER Team HRC Honda 290.0 1’38.975 1.054 / 0.033

16 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.7 1’39.064 1.143 / 0.089

17 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.1 1’39.141 1.220 / 0.077

18 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 283.6 1’39.380 1.459 / 0.239

19 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Factory Racing Aprilia 287.6 1’39.410 1.489 / 0.030

20 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 286.0 1’39.667 1.746 / 0.257

21 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 285.4 1’39.675 1.754 / 0.008

22 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 286.1 1’39.949 2.028 / 0.274

23 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 285.4 1’40.313 2.392 / 0.364

24 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 283.3 1’41.093 3.172 / 0.780