E' l'anno del Balda. L'italiano torna alla vittoria, facendo dimenticare al mondo intero il passo falso di Austin. Lorenzo vince senza grossi patemi, diventando veramente il grande favorito per il mondiale.

Nessuno ferma Lorenzo Baldassarri. Ci prova Fernandez ad inizio corsa, ma poi deve cedere il passo al compagno di squadra. Navarro da dietro nel finale prova ad agganciarlo, ma l'italiano è troppo più forte degli altri e conquista la terza vittoria stagionale. Secondo un buon Navarro in rimonta, chiude il podio Fernandez.

Gara abbastanza noiosa della Moto2, senza grosse sorprese, soprattutto nelle posizioni di vertice. Da segnalare la bandiera rossa nel primo giro per un incidente che ha coinvolto Marquez e Gardner. I due comunque non hanno avuto conseguenze.

La cronaca

- Primi metri catastrofici: contatto in curva 1 Navarro-Gardner-Marquez, con questi ultimi due che vanno out. Fuori Ekky Pratama, finisce a terra anche Bezzecchi. Troppi crash e quindi bandiera rossa.

- Si ricomincia con soli 15 giri di gara. Bezzecchi riesce a ripartire, Gardner invece è unfit, Marquez riparte ultimo dalla pit lane. Fernandez comincia benissimo, poi Baldassarri, Luthi, Vierge, Navarro, Di Giannantonio e Binder.

- Con pochi giri la gara è velocissima. Fernandez e Baldassarri volano in testa, Luthi è terzo ma molto staccato. Navarro quarto, poi Vierge, Binder, Lowes e Di Giannantonio. Fuori Corsi e Pasini.

- A otto giri dalla fine Balda rompe gli indugi, passa il compagno di squadra e si porta in testa. Dietro Navarro sale sul podio superando Luthi. Bulega invece rimonta dalle retrovie e sale in ottava piazza. Cade Martin.

- Davanti Baldassarri se ne va e vince la terza gara stagionale. Dietro Navarro recupera su Fernandez, lo passa a due tornate dalla fine e va secondo sul podio. Terzo Fernandez, pi Luthi, Binder e Vierge.

La statistica chiave

Kalex alla centesima vittoria in Moto2, 103 contando i successi nominati Kalex-KTM. Primo podio in carriera per Fernandez nel motomondiale.

Il tweet da non perdere

Il migliore

Lorenzo BALDASSARRI: Si riscatta alla grande dopo il passo falso di Austin. Guardingo all'inizio dietro al compagno, poi lo passa e se ne va. Sempre più leader del mondiale.

Il peggiore

Sam LOWES: Si conferma il solito rider molto veloce ma troppo incline all'errore. Anche oggi perde una grossa occasione di fare un gran risultato, finendo a terra dopo pochi giri quando aveva un ottimo passo.