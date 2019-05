Moto2: Jorge Navarro è in pole position, Bulega 5° davanti a Baldassarri

Lo spagnolo Jorge Navarro si conferma in stato di grazia dopo il sorprendente podio di Austin e conquista la prima pole position della carriera in Moto2 nel Gran Premio di Spagna 2019, quarta tappa stagionale del Motomondiale. Il portacolori della Speed Up firma il record della pista di Jerez de la Frontera con un notevole 1’41″182 ottenuto nelle prime battute del Q2, rifilando 91 millesimi al connazionale iberico Alex Marquez ( EG 0,0 Marc VDS) e 141 all’altro spagnolo Augusto Fernandez (Flexbox HP 40), entrambi protagonisti di un’ottima sessione di time-attack.

La seconda fila della corsa è aperta dall’australiano Remy Gardner, autore del quarto tempo a 0.184 dalla vetta alla guida della Kalex, mentre Niccolò Bulega (Sky Racing Team VR46) è il migliore degli italiani in quinta piazza a poco più di due decimi dalla pole con un ultimo tentativo da brividi. Il leader del campionato Lorenzo Baldassarri ha rimediato ad un avvio di weekend a dir poco travagliato con un buonissimo sesto posto in qualifica a 0.268 dal leader, ottenuto specialmente grazie all’aiuto del compagno di squadra Fernandez. Molto bene anche il rookie romano Fabio Di Giannantonio, settimo a 0.269 con la Speed Up, mentre in chiave iridata lo svizzero Thomas Luthi stampa l’ottavo tempo a 0.276. Luca Marini stenta a decollare in questo avvio di stagione ed è solo 13° con la Kalex dello Sky Racing Team VR46, mentre gli altri italiani impegnati in Q2 non hanno brillato ed hanno chiuso nelle retrovie, con Andrea Locatelli 15°, Simone Corsi 17° e Enea Bastianini 18°.

CLASSIFICA – Qualifiche GP Spagna 2019 – MOTO2

1 9 Jorge NAVARRO SPA HDR Heidrun Speed Up Speed Up 242.9 1’41.182

2 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 245.2 1’41.273 0.091 / 0.091

3 40 Augusto FERNANDEZ SPA Flexbox HP 40 Kalex 245.7 1’41.323 0.141 / 0.050

4 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 242.0 1’41.366 0.184 / 0.043

5 11 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 246.8 1’41.393 0.211 / 0.027

6 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 244.9 1’41.450 0.268 / 0.057

7 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA HDR Heidrun Speed Up Speed Up 243.1 1’41.451 0.269 / 0.001

8 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP Kalex 246.1 1’41.458 0.276 / 0.007

9 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 244.6 1’41.460 0.278 / 0.002

10 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 244.8 1’41.528 0.346 / 0.068

11 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 244.6 1’41.650 0.468 / 0.122

12 97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 247.8 1’41.660 0.478 / 0.010

13 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 245.8 1’41.806 0.624 / 0.146

14 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 244.6 1’41.834 0.652 / 0.028

15 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 243.5 1’41.837 0.655 / 0.003

16 27 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 242.2 1’41.850 0.668 / 0.013

17 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 244.0 1’41.935 0.753 / 0.085

18 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 243.8 1’41.958 0.776 / 0.023