Non è passata inosservata la gara di Mattia Pasini disputata ad Austin nella classe Moto2 in sella alla Kalex del Team Pons, in sostituzione dell’infortunato Augusto Fernandez. Il commentatore tecnico di Sky Sport MotoGP HD è giunto in maniera sorprendente al quarto posto, su una pista estremamente difficile e su una moto che conosceva pochissimo. Il romagnolo sembrava già però rassegnato a tornare in cabina di commento, visto che lo spagnolo prenderà il suo posto a Jerez de la Frontera (Spagna), sede del prossimo round.

Un nuovo infortunio, quello del britannico Jake Dixon, gli ha però spalancato nuovamente le porte della categoria intermedia del Motomondiale in occasione dell’appuntamento andaluso. Il “Paso” sarà in sella però ad una KTM, del Team di Angel Nieto, con un telaio molto particolare, e non sarà semplice adattarsi. Tuttavia la soddisfazione di correre va ben al di là delle logiche difficoltà del caso:

" Sono molto felice di correre a Jerez. Sarà una gara diversa rispetto ad Austin, perché cambierò anche moto e non ho mai corso con una KTM. Spero di riuscire a trovare un buon feeling rapidamente e lavorerò con la squadra per cercare di capire a che tipo di risultato possiamo puntare. Penso che possiamo fare bene, ma vedremo come andrà il weekend. Voglio dire grazie alla KTM per questa opportunità e darò il massimo durante il weekend per vedere cosa riusciremo ad ottenere. "