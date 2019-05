Jorge Navarro ha realizzato il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP di Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale Moto2 che si disputa a Jerez. Il centauro del Team HDR Heidrun ha guidato molto bene la sua Speed Up sul tracciato di casa e ha completato una tornata col crono di 1:41.819 riuscendo così a lasciarsi alle spalle tutti gli avversari. Lo spagnolo, terzo ad Austin, ha battuto la coppia in sella alla KTM: il sudafricano Brad Binder è secondo a 19 millesimi di distacco, lo spagnolo Jorge Martin è terzo a 0.116. I due alfieri della Red Bull KTM Ajo avevano incominciato male la stagione chiudendo i primi tre appuntamenti nelle retrovie ma sembrano essere particolarmente a loro agio su questo circuito. Distacco contenuto entro i due decimi per lo svizzero Thomas Luthi (quarto a 0.139), per l’australiano Remy Gardner (quinto a 0.153) e per lo spagnolo Alex Marquez (sesto a 0.155).

Il migliore degli italiani è stato Luca Marini, il fratello di Valentino Rossi ha faticato un po’ con la Kalex dello Sky Racing Team e si è fermato in nona posizione a 0.396 da Navarro. Lorenzo Baldassarri ha avuto dei problemi meccanici sulla sua Kalex e ha perso moltissimo tempo, il leader della classifica generale è riuscito a scendere in pista soltanto negli ultimi cinque minuti a disposizione dimostrando comunque di avere tutte le carte in regola per puntare a un risultato importante in questo weekend. L’alfiere della Flexbox HP 40, vincitore dei primi due appuntamenti in Qatar e in Argentina, ha piazzato il decimo tempo (1:42.297) a 0.478 dal leader anche se durante il suo ultimo giro a disposizione è caduto in curva 5 danneggiando la sua moto: nel pomeriggio il 22enne cercherà di sfruttare al meglio tutta la sessione per recuperare terreno.

Molto più attardati gli altri italiani: Andrea Locatelli 12esimo a 0.522, Enea Bastianini 14esimo a 0.595, Nicolò Bulega 15esimo a 0.597, Fabio Di Giannantonio 17esimo a 0.663, Stefano Manzi 20esimo a 0.946, Simone Corsi 22esimo a 1.004, Marco Bezzecchi 25esimo a 1.415, Mattia Pasini 27esimo a 1.866. Di seguito i risultati della FP1 del GP Spagna 2019 per la Moto2.

Prove libere 1 GP Spagna Moto2: risultati

1 9 Jorge NAVARRO SPA HDR Heidrun Speed Up Speed Up 251.1 1’41.819

2 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 248.7 1’41.838 0.019 / 0.019

3 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 244.6 1’41.935 0.116 / 0.097

4 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP Kalex 249.9 1’41.958 0.139 / 0.023

5 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 248.9 1’41.972 0.153 / 0.014

6 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 249.7 1’41.974 0.155 / 0.002

7 40 Augusto FERNANDEZ SPA Flexbox HP 40 Kalex 246.0 1’42.081 0.262 / 0.107

8 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 250.4 1’42.184 0.365 / 0.103

9 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 247.1 1’42.215 0.396 / 0.031

10 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 245.0 1’42.297 0.478 / 0.082

11 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 246.9 1’42.341 0.522 / 0.044

12 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 247.5 1’42.355 0.536 / 0.014

13 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 247.4 1’42.380 0.561 / 0.025

14 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 248.4 1’42.414 0.595 / 0.034

15 11 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 248.8 1’42.416 0.597 / 0.002

16 27 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 242.3 1’42.451 0.632 / 0.035

17 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA HDR Heidrun Speed Up Speed Up 244.3 1’42.482 0.663 / 0.031

18 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 246.1 1’42.603 0.784 / 0.121

19 77 Dominique AEGERTER SWI MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 243.7 1’42.662 0.843 / 0.059

20 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 245.7 1’42.765 0.946 / 0.103

21 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 246.8 1’42.802 0.983 / 0.037

22 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 245.2 1’42.823 1.004 / 0.021

23 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Kalex 247.9 1’42.839 1.020 / 0.016

24 97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 248.7 1’42.859 1.040 / 0.020

25 72 Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 246.3 1’43.234 1.415 / 0.375

26 3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 245.2 1’43.676 1.857 / 0.442

27 54 Mattia PASINI ITA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 243.7 1’43.685 1.866 / 0.009

28 65 Philipp OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM 245.2 1’43.711 1.892 / 0.026

29 20 Dimas EKKY PRATAMA INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 243.3 1’43.746 1.927 / 0.035

30 16 Joe ROBERTS USA American Racing KTM KTM 242.0 1’43.812 1.993 / 0.066

31 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 247.1 1’44.393 2.574 / 0.581

32 18 Xavi CARDELUS AND Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 243.5 1’47.507 5.688 / 3.114