Una storia bellissima: il 2 maggio 2004 Marco Simoncelli vince la prima gara della carriera nel motomondiale. 15 anni dopo il team a lui dedicato, comandato da Paolo Simoncelli, coglie il primo successo della sua storia.

A vincere è, finalmente, Niccolò Antonelli. L'italiano torna al successo dopo oltre quattro anni. Era da Qatar 2016 che il nativo di Cattolica non chiudeva una corsa davanti a tutti, oggi porta a casa la quarta vittoria della carriera nel mondiale. Bravissimo Niccolò a destreggiarsi davanti nel solito gruppone della Moto3, fino al trionfo finale.

La storia è ancora più bella perché il SIC58 si prende pure la doppietta col secondo posto di Suzuki, un vero e proprio trionfo. Terzo un gran Celestino Vietti: il ragazzo del team di VR46 fa un grandissimo corsa, sempre combattivo e tra i primi. Quarto Canet che va in testa al mondiale.

Solita corsa della Moto3 con un gruppone numerosissimo di testa e tantissimi sorpassi. Davanti si alternano almeno una dozzina di piloti, fino alla leadership conclusiva dell'italiano. Out invece Fenati, Foggia fuori dai punti, Masia fuori.

I 5 momenti della gara

- Suzuki parte benissimo e guadagna qualche metro su Vietti, Foggia, Antonelli e Dalla Porta. Cade invece Rodrigo. Nei primi giri nel gruppone è un continuo di sorpassi e controsorpassi, con il giapponese che però prosegue in testa abbastanza indisturbato.

- Al secondo giro la situazione è la seguente: Suzuki davanti, poi Dalla Porta, Antonelli, Canet, Vietti e Foggia, mentre il colpo di scena è la caduta del leader del mondiale Masia, che viene anche portato via in barella.

- Nel giro numero 4 finisce la fuga di Suzuki che viene infilato da Vietti, Dalla Porta e Antonelli, per un podio momentaneo tutto italiano. Foggia invece sbaglia in curva uno e perde diverse posizioni. Davanti il gruppo di testa si riduce a 14 piloti.

- A metà corsa la situazione è la seguente: Dalla Porta in testa, poi Suzuki, Canet, Foggia, Ramirez e Arbolino, bravissimo a rimontare nel gruppo. Poi Vietti e Antonelli, Kornfeil, Arenas e Fenati. Dennis Foggia però sfrutta troppe volte il bordo pista, viene penalizzato con il long lap penalty e perde così il gruppo di vertice.

- A quattro giri dalla fine succede di tutto: contatto davanti con Antonelli e Ramirez, con lo spagnolo che finisce a terra e rovina la gara anche di Fenati. Dalla Porta sbaglia e perde qualche posizione. In testa c'è Vietti, poi Antonelli, Canet, Suzuki e Kornfeil. Nel finale Antonelli prende qualche metro e riesce ad iniziare in testa l'ultimo giro, andando a vincere senza grossi problemi. Vietti invece si fa infilare nelle ultime curve da Suzuki, per la doppietta del team SIC58.

La statistica chiave

Secondo podio in carriera per Celestino Vietti, che a Jerez per la prima volta chiude in testa almeno un giro nel motomondiale.

La dichiarazione

Niccolò ANTONELLI: "E' fantastico. Ero molto veloce per tutto il weekend e avevo il passo per stare davanti. Bellissimo per il team fare una gran doppietta".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Niccolò ANTONELLI: la vittoria gli mancava da una vita. Oggi è praticamente perfetto: spesso guardingo nel gruppo, comincia in testa l'ultimo giro e riesce a prendersi qualche metro decisivo per il successo finale.

Il peggiore